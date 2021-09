Små utslag på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent og står i 15.050,69 poeng mens Dow Jones er relativt uforandret. S&P 500 stiger 0,1 prosent til 4.448,47 poeng.

Høyt oppe på vinnerlisten finner vi grillselskapet Weber som stiger 6,0 prosent etter å ha presentert sine kvartalstall.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,29 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,5 prosent til 19,36.

Empire manufacturing-indeksen, som indikerer aktiviteten i næringslivet i New York, endte på 34,3 poeng for september, ifølge New York Federal Reserve. Det var ventet en indeks på 18 poeng. I august var indeksen på 18,3 poeng, ned fra rekorden på 43,0 poeng satt i juli.

Samtidig har det blitt kjent at importprisene falt 0,3 prosent på månedsbasis i august mens det var ventet en oppgang på 0,3 prosent. Eksportprisene steg i samme periode 0,4 prosent. Den amerikanske industriproduksjonen var opp 0,4 prosent på månedsbasis i august, hvilket var i tråd med forventningene.

«Renten på tiårig amerikansk statsobligasjon falt brått med om lag 5 basispunkter i går, etter at kjerneinflasjonen i USA kom inn lavere enn ventet. Tiåringen handles nå rundt 1,28 prosent. Lavere inflasjon understreker at Fed kan bruke noe mer tid før de før de formelt annonserer en nedtrapping av verdipapirkjøpene», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Videre fortsetter spredningen av Delta-varianten å legge en demper på aksjemarkedet.

«S&P 500 har nå falt seks av de siste syv dagene. Investorenes ekstreme optimisme ser med andre ord ut til å ha stilnet. Mange er engstelige for at veksten i økonomien vil kjølne på grunn av den vanskelige smittesituasjonen i både USA og Europa», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.