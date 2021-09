Ny analyse sender shipping-aksjer opp

Oslo Børs stiger torsdag fra start.

Like etter kl. 11 står hovedindeksen i 1.156,14, opp 0,49 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,6 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,01 prosent til 75,48 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,01 prosent til 72,62 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 75,70 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Oljeprisene steg markant onsdag, og noe av oppgangen kom etter at det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, la frem den offisielle statistikken for amerikanske oljelagre. Råoljelagrene var ned 6,4 millioner fat til 417,4 millioner fat.

«Dataene følger advarsler fra Det internasjonale energibyrået (IEA) om at forsyningstapet fra de seneste stormene i Mexicogolfen (GoM) vil oppveie økninger fra Opec», skriver analytikere fra ANZ Research i et notat, ifølge TDN Direkt.

Equinor stiger 0,22 prosent til 209,40 kroner, mens Aker BP stiger 1,71 prosent til 249,40 kroner.

Rødt

Onsdag kveld brøt det ut brann i Atlantic Sapphires danske anlegg. Selskapet forventer at hele det danske anlegget vil bli påvirket av brannen og at skadene vil være betydelige.

Nyheten sender aksjen ned 23,27 prosent til 35,95 kroner, og analytiker sier torsdag til Finansavisen at hendelsen øker frykten for en ny emisjon.

Harmonychain har nå lagt frem sin rapport for første halvår. Kryptoselskapet viser til forbedring etter chip-smell, men det må lages en prototype – og denne må testes. Det sender aksjen ned 5,80 prosent til 0,82 kroner.

Ellers blant tungvekterne faller Norsk Hydro 0,54 prosent til 66,88 kroner, mens Rec Silicon svekkes 3,32 prosent til 13,96 kroner.

Opptur

Pexip har signert en betydelig Enterprise-avtale med The Defense Information Systems Agency (DISA) i USA, og kontrakten løper over 1 år med opsjoner om forlengelse for ytterligere 2 år. Nyheten sender aksjen opp 3,23 prosent til 86,30 kroner.

Elliptic Labs melder torsdag at Xiaomis nye smarttelefon Mi 11T vil inneholde Elliptic Labs' AI Virtual Proximity Sensor Inner Beauty. Aksjen klatrer 5,52 prosent til 239,00 kroner.

Arctic Securities er fornøyd med etterspørselen og tilbudet i tørrbulkmarkedet og gjør betydelige justeringer på rate-estimatene de kommende årene. Nå venter de ytterligere kursoppgang for flere shippingaksjer.

Golden Ocean stiger nå 2,80 prosent til 99,30 kroner, Belships klatrer 4,32 prosent til 14,50 kroner, mens 2020 Bulkers er opp 5,59 prosent til 151,10 kroner.

Induct er aksjen som topper vinnerlisten torsdag morgen, og er nå opp 15,60 prosent til 8,30 kroner.