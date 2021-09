Dow Jones stiger – Nasdaq faller

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,3 prosent og står i 15.115,01 poeng mens Dow Jones står i 34.880,98 poeng etter en oppgang på 0,2 prosent. S&P 500 faller 0,1 prosent til 4.475,73 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,34 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,6 prosent til 18,65.

332.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 11. september, ifølge USAs arbeidsdepartement. På forhånd var det ventet et antall på 330.000, ifølge Trading Economics. Antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 2.665.000 pr. 4. september. På forhånd var det ventet 2.785.000.

Philly Fed-indeksen, som måler aktivitetsnivået både i næringslivet generelt og i fabrikkene i Philadelphia-regionen, viser en oppgang til 30,7 poeng i september. Ifølge Trading Economics var det ventet en septembermåling på 18,8 poeng.

Detaljhandelen i USA økte i august med 0,7 prosent mens det var ventet en nedgang på 0,8 prosent.

11 av de beste aksjene blant selskapene i S&P 500-indeksen onsdag var olje- og gassrelaterte selskaper. Roger Berntsen skriver i en rapport fra Nordnet at oljeaksjene har prestert over evne de siste 12 månedene, godt hjulpet av sterke underliggende vekstimpulser i verdensøkonomien, samt begrenset tilbudsvekst fra OPEC+.