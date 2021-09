Norsk rakett på flate børser

En relativt flat utvikling preget de ledende amerikanske indeksene i løpet av torsdagens handel.

Den brede S&P 500 falt 0,16 prosent til 4.473.

falt 0,16 prosent til 4.473. Teknologiindeksen Nasdaq la på seg 0,13 prosent til 15.181.

la på seg 0,13 prosent til 15.181. Industriindeksen Dow Jones falt 0,18 prosent til 34.751.

Vix-indeksen måler markedets forventede svingninger på S&P 500 de neste 30 dagene. Populært er den kalt «fryktindeksen» fordi den er et mål på usikkerheten i markedet. Torsdag gikk den opp med 2,81 prosent til 18,69. Tall mellom 10 og 20 anses for å være innenfor normalområdet. Vix sitt foreløpige toppunkt ved stenging var på 82,69 den 16. mars 2020.

Renten på den tiårige amerikanske statsobligasjonen steg med 3,4 basispunkter til 1,338 prosent.

Nordmenn på børs

Det «norske» ForgeRock-aksjen åpnet for handel til 35 dollar per aksje. Det var 40% over den opprinnelige børsprisen på 25 dollar aksjen. Derfra fortsatte aksjen å stige høyere og høyere, til sin høyeste intradagkurs på 37,74 dollar. Aksjen endte med en oppgang på 46 prosent til 36,60 dollar.

Selskapet ble etablert i Oslo i 2009, hvor de to nordmennene Hermann Svoren og Lasse Andresen utgjorde 40 prosent av et gründerteam på fem.

Ellers steg Tesla 0,15 prosent, Microsoft gikk opp 0,16 prosent, Apple falt 0,16 prosent, Alphabet falt 0,57 prosent, Amazon klatret 0,36 prosent og Facebook slanket seg med 0,23 prosent.

Deilig å være norsk på Wall Street

Blant de andre «norske» selskapene som er notert på USA-børsene var det mange grønne tall i sikte.

John Fredriksens Frontline gikk opp 0,25 prosent til 7,93 dollar. Et annet Fredriksen-selskap, Golden Ocean, steg med 1,92 prosent 11,68 dollar. Flex LNG klatret mest blant de norske, med 3,68 prosent stigning til 16,90 dollar.

Det hardt prøvede riggselskapet Borr Drilling avsluttet også med grønne tall, og en stigning på 0,22 prosent til 0,78 dollar aksjen. Det eneste norske selskapet som gikk ned var Equinor, som falt med 2,25 prosent til 23,87 dollar.