ESG-aksje stiger på nye spådommer fra analytiker – Yara faller tungt

Oslo Børs åpnet opp fredag.

Rundt kl. 11 står hovedindeksen i 1.153,09, opp 0,30 prosent, mens det foreløpig er omsatt aksjer for 2,0 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen ned 0,16 prosent til 75,48 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,21 prosent til 72,40 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 74,53 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

– Oljeprisene er noe svakere fredag ettersom amerikansk offshore produksjon fortsetter å komme tilbake, og grunnet tilbakegangen til normalen på tvers av store deler av Asia har truffet noen hindringer, samt at noen land sliter med å begrense spredningen av deltavarianten, sier senior markedsanalytiker i Oanda, Edward Moya, ifølge TDN Direkt.

Equinor er ned 1,00 prosent til 202,85 kroner, mens Aker BP faller 0,28 prosent til 247,50 kroner.

Opp

MPC Energy Solutions styrkes 10,29 prosent til 32,43 kroner. Fearnley Securities ser nå solid oppside i aksjen.

Aker BioMarine melder fredag morgen at de har ansatt Seth French som ny adm. direktør for selskapets Brands-segment. Videre kommer det frem at Epion, et varemerke Aker Biomarine etablerte i 2020, har blitt tildelt en betydelig økning av distribusjon av Kori fra første kvartal 2022

Aker BioMarine-aksjen styrkes 2,56 prosent til 42,05 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene stiger Scatec 3,54 prosent til 168,25 kroner, mens Atlantic Sapphire er opp 6,46 prosent til 38,70 kroner.

Oppdrettsaksjen ble torsdagens store taper med et stup på 22,4 prosent etter at selskapet onsdag kveld meldte om storbrann ved anlegget i Danmark.

2020 Bulkers er opp 1,70 prosent til 149,50 kroner. Aksjen er fredag notert eksklusive utbytte på 0,32 dollar pr. aksje.

I rødt

Rekordhøye gasspriser i Europa påvirker marginene innen ammoniakkproduksjon, og som et resultat av dette har Yara besluttet å begrense deres produksjon ved flere anlegg.

De økte europeiske gassprisene er også årsaken til at Arctic Securities nå har besluttet å kutte i sitt Yara-kursmål.

Nyheten sender Yara-aksjen ned 3,40 prosent til 406,20 kroner.

KMC Properties har gjort en rettet plassering på 37,5 millioner nye aksjer til kurs åtte kroner, tilsvarende et bruttoproveny på 300 millioner kroner. Aksjen faller ikke overraskende 10,74 prosent til 8,48 kroner.

– Jeg kan ikke si så mye om de nye investorene som har kommet inn, men det har vært god interesse fra de rette aktørene og flere er eiendomsaktører, sier finansdirektør i KMC Properties, Kristoffer Holmen, til Finansavisen fredag.