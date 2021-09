Dow Jones faller over 500 poeng

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,7 prosent og står i 14.794,02 poeng mens Dow Jones står i 34.064,96 poeng etter en nedgang på 1,5 prosent, tilsvarende 520 poeng. S&P 500 faller 1,6 prosent til 4.361,56 poeng.

På taperlisten finner vi profilerte aksjer som Nikola, Tesla og Apple med kursfall på henholdsvis 4,0 prosent, 2,7 prosent og 1,6 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,33 prosent. En bitcoin omsettes nå for 43.345 dollar, ned 8,5 prosent.

Økt frykt

Mandag stiger Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, 24,2 prosent til 25,84, hvilket er det høyeste nivået siden mai. Frykt for at det enorme gjeldsberget i eiendomsutvikleren Evergrande i Kina kan velte hele selskapet bidrar til børsfall verden over.

– Dette kan være starten på en korreksjon, sier forvalter Espen Furnes i Vertu Kapitalforvaltning til Finansavisen.

Fed

Onsdag denne uken er det duket for et nytt rentemøte i Fed. Nok en gang er det store spørsmålet hva Fed vil si om den forestående nedtrappingen av støttekjøpene i verdipapirmarkedet.

«Fra det siste FOMC-referatet (Federal Open Market Committee, red. anm.), og ikke minst talen til Powell under årets Jackson Hole, vet vi at de ser for seg å starte nedtrappingen innen årsslutt. Det virker imidlertid ikke sannsynlig at vi får en formell nedtrappingsplan allerede på onsdag. Nøkkeltallene i det siste har jevnt over vært svakere enn forventet» , skriver Handelsbanken i en rapport.

Europa

I Europa er det ikke mye optimisme å spore mandag. FTSE 100-indeksen i London faller 1,6 prosent, CAC 40-indeksen i Paris er ned 2,1 prosent mens DAX-indeksen i Frankfurt faller 2,7 prosent.