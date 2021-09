Alle piler pekte ned på Wall Street

Ved børsslutt mandag endte alle de tre nøkkelindeksene på Wall Street i rødt.

Industriindeksen Dow Jones faller med 1,78 prosent til 33.970,8 poeng.

faller med 1,78 prosent til 33.970,8 poeng. Den brede S&P 500 -indeksen avslutter også i rødt, ned 1,7 prosent til 4.357,65 poeng.

-indeksen avslutter også i rødt, ned 1,7 prosent til 4.357,65 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq ble dagens taper med et fall på 2,19 prosent, og indeksen står nå i 14.713,9 poeng.

Mandag stiger Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, 24,2 prosent til 25,84, hvilket er det høyeste nivået siden mai. Frykt for at det enorme gjeldsberget i eiendomsutvikleren Evergrande i Kina kan velte hele selskapet bidrar til børsfall verden over.

– Dette kan være starten på en korreksjon, sier forvalter Espen Furnes i Vertu Kapitalforvaltning til Finansavisen.

Den store nedturen kommer etter en svært turbulent dag i både Asia og Europa. Det ble nylig kjent at Kinas største boligutvikler, China Evergrande, har store likviditetsproblemer og risikerer å gå konkurs. Dette førte til store fall i Asia, som smittet over på resten av verden.

Olje

Oljeprisen var heller ikke noe lyspunkt mandag.

Ved stengetid på Wall Street er brent-oljen ned 1,64 prosent, og et fat koster nå 74,36 dollar per aksje.Samtidig er WTI-oljen 2,36 prosent til 70,27 dollar per fat.

Dette kommer etter at flere analytikere uttalte at avhengig av resultatene av ukens FED-møte, vil oljeprisen kunne oppleve et økt press.

Bevegelser

Flere av tørrbulkaksjene på Wall Street sank som steiner mandag. Av dem var Fredriksen-kontrollerte Golden Ocean Group, som både er notert på Oslo Børs og Nasdaq. Aksjen endte ned 17,04 prosent, til en kurs på 9,3 dollar per aksje.

Et annet tørrbulkselskap som fik juling mandag var Safe Bulkers . Aksjen, som er notert på New York Stock Exchange, endte ned 12,53 prosent til 4,26 dollar. Dette er til tross for en kraftig oppgang i Baltic Dry-indeksen.

Eblilgiganten Tesla gikk også på en skikkelig smell mandag, og endte ned 3,86 prosent til en kurs på 730,17 dollar per aksje. Dette kommer etter at selskapet offentliggjorde at de vil avslutte sitt verve-program.

Flere av de store tech-selskapene gikk også på en smell mandag. Alle FAANG-aksjene falt, (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), der Amazon og Facebook gikk på de største tapene på 3,08 og 2,47 prosent.

Korreksjon?

Med dagens store børsfall stiller flere spørsmålet om det kan være starten på et større, mer langvarig fall. En av de som mener dette er investor Jim Chanos.

Han hevder at den økonomiske modellen i Kina ikke er noe som er tilpasset vestlige investorer, og han påstår at kinesiske aksjemarkeder kommer til å være et fryktelig sted å putte pengene sine for amerikanske investorer.

Han skriver videre at dette kan være starten på et større fall, og at det i stor grad vil avhenge av hvordan kinesiske myndigheter takler situasjonen.

Kryptovaluta

Det er ikke bare aksjemarkeder som synker mandag.

På kryptomarkedet er verdens største kryptovaluta, bitcoin, ned 8,34 prosent og en coin koster nå 43.324,7 dollar.

Av andre store kryptovalutaer er både ethereum og XRP også ned, henholdsvis 9,8 og 12,73 prosent.