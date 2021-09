New York-børsen stiger etter mandagens kalddusj

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i 14.786,23 poeng mens Dow Jones står i 34.118,54 poeng etter en oppgang på 0,4 prosent. S&P 500 stiger 0,5 prosent til 4.379,41 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,31 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 6,8 prosent til 23,96.

Onsdag denne uken er det duket for et nytt rentemøte i Fed. Ifølge TDN Direkt skriver Nordea Markets i en oppdatering at Fed har lovet markedet en «heads-up» i forkant av den faktiske nedtrappingen av aktivakjøpene, hvilket betyr at de snart bør gi en tilbakemelding om det skal skje innen året er omme.

Boligbyggingen i USA øker igjen, etter å ha sunket til det laveste nivået på tre måneder i juli. I august var nybyggingstakten annualiserte 1,615 millioner enheter, en økning på 3,9 prosent fra måneden før, mens igangsettingstillatelsene økte med 6,0 prosent, til en annualisert takt på 1,728 millioner.

Evergrande Group

Risikoen for at kinesiske Evergrande Group vil misligholde sine låneavtaler førte til et solid fall på verdens børser mandag.

– Dette kan være starten på en korreksjon, sa forvalter Espen Furnes i Vertu Kapitalforvaltning i et intervju med Finansavisen.

DNB Markets mener at dersom det gjeldstunge selskapet ender i mislighold, kan det gi store virkninger inn i finansmarkedene.

«Noen trekker paralleller til Lehman Brothers og finanskrisen. En bedre sammenlikning av det verste utfallet er nok heller fallet for LTCM og Asiakrisen, der konsekvensene ble store lokalt og regionalt, men med mer begrensede utslag for den øvrige verdenen. Mest sannsynlig vil kinesiske myndigheter gripe inn og forhindre utfall med brede globale konsekvenser», skriver DNB Markets i en rapport tirsdag.