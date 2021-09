Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 0,55 prosent til 1.120,47 poeng tirsdag.

Dagens bevegelser

Tungvekteren Scatec endte dagen opp 2,8 prosent etter en aksjeoppgradering fra DNB Markets. Selskapet er en av de få som endte i grønt på mandag.

Havyard meldte at selskapet har levert det tredje og siste av trillingskipene til danske ESVAGT. Aksjen steg 2,5 prosent på børsen.

Kahoot-aksjen steg 1,9 prosent etter at Folketrygdfondet kjøpte seg inn, men ligger allikevel kraftig ned etter gårsdagens fall på over 15 prosent.

Christen Sveaas' shippingselskap Western Bulk debuterte mandag på Euronext Growth. Aksjen åpnet til om lag 38 kroner, som er langt over tegningskursen på 30 kroner, men falt så til 33,20 kroner. Tirsdag steg kursen igjen, og endte opp 8,1 prosent til 36,00 kroner.

PoLight endte dagen opp 2,6 prosent etter at selskapet meldte om en ytterliggere ordre for sin TLens med en verdi på om lag 1,7 millioner kroner, noe som gir et akkumulert ordreinntak på 4 millioner kroner.

Blokkjedeteknologiselskapet DLT steg 3,9 prosent etter at selskapet hentet 24 millioner kroner i bruttoproveny fra en rettet plassering.

Droneselskapet Nordic Unmanned meldte om et samarbeid med Det europeiske maritime sikkerhetsbyrået (EMSA) for å overvåke utslipp fra skip i Spania. Aksjen endte dagen opp 2,9 prosent.

Next Biometrics melder om en ny salgs- og markedsdirektør. Aksjen steg 0,7 prosent på børsen.

Hydrogenselskapet Hynion endte opp 5,3 prosent etter at meglerhuset Arctic Securities la frem en kjøpsanbefaling på aksjen.

Sjømataksjen Grieg Seafood endte ned 1,0 prosent etter at Folketrygdfondet solgte seg under flaggegrensen.

Tunvekteren Equinor steg 0,4 prosent, Yara 1,2 prosent og Rec Silicon 2,9 prosent.

Oljeprisen

Prisen på et fat nordsjøolje (brent spot) lå ved børsstenging opp 0,3 prosent til 74,42 dollar.

WTI-oljen lå opp 0,2 prosent til 70,66 dollar.

Prisoppgangen kommer ifølge TDN Direkt etter at analytikere peker på tegn til strammere tilbudsside i det amerikanske markedet.

Det påpekes imidlertid at markedet er fortsatt noe rystet av de potensielle ringvirkningene som kan komme fra kinesisk økonomi og den pågående krisen boliggiganten Evergrande.