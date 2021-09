Blandet stemning på Wall Street

Alle de tre indeksene startet dagen sterkt etter gårsdagens kraftige fall, men trakk seg tilbake utover børsdagen

Industriindeksen Dow Jones b le dagens taper, og endte dagen svakt ned 0,14 prosent til 33.921,42 poeng.

le dagens taper, og endte dagen svakt ned 0,14 prosent til 33.921,42 poeng. Den brede S&P 500 -indeksen endte ned 0,08 prosent til 4.354,14 poeng.

-indeksen endte ned 0,08 prosent til 4.354,14 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq steg svakt med 0,22 prosent, og endte i 14.746,4 poeng

Boligbyggingen i USA øker igjen, etter å ha sunket til det laveste nivået på tre måneder i juli. I august var nybyggingstakten årlig 1,615 millioner enheter, en økning på 3,9 prosent fra måneden før, mens igangsettingstillatelsene økte med 6,0 prosent, til en annualisert takt på 1,728 millioner.

Olje

Ved stengetid på Wall Street er oljeprisen svakt opp.

Etter å ha steget 12 prosent den siste måneden fortsetter brent-oljen å klatre, og endte dagen opp 0,38 prosent til 74,48 dollar per fat. Samtidig stiger WTI-oljen med 0,7 prosent, og et fat koster nå 70,63 dollar.

Den siste tidens oppgang kommer etter at det internasjonale energibyrået IEA estimerer at den globale oljeetterspørselen vil stige til 99,93 millioner fat per dag i 2022, en oppjustering med 88.000 fat.

Bevegelser

Etter en forferdelig gårsdag med fall på over 14 prosent, stiger Fredriksen-kontrollerte Golden Ocean Group med 3,76 prosent til en kurs på 9,75 dollar per aksje. Selskapet er notert både på Oslo Børs og Nasdaq, og oppgangen kommer etter en mandag der skippingselskaper fikk juling.

Safe Bulkers er et annet tørrlastrederi som sank som en stein i løpet av gårsdagen. Pilen pekte derimot oppover i dag, og aksjen steg med 3,53 prosent til 4,4 dollar. Dette kommer etter en oppgang på Baltic Dry-indeksen.

Bettingselskapet DraftKings var en av aksjene som virkelig gikk på en smell tirsdag, og endte ned 7,42 prosent til 52,77 dollar per aksje. Dette kommer etter at selskapet la 20 milliarder dollar på bordet i et bud på britiske Entian.

Av de store tech-selskapene stiger Apple med 0,34 prosent, mens Amazon synker med 0,36 prosent. Alle FAANG-aksjene (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google), gikk på en ordentlig smell i går, der alle sank over 2 prosent.

Kryptovaluta

På kryptomarkedet fortsetter gårsdagens nedtur, der bitcoin, som er verdens største kryptovaluta, er ned 4,29 prosent. Én coin koster nå 41.098,9 dollar.

Av andre store kryptovalutaer er både ethereum og XRP ned, henholdsvis 5,85 og 3,74 prosent.