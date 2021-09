I Japan faller Nikkei 0,63 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,84 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,29 prosent, mens Shenzhen Component går tilbake 0,81 prosent.

Kina-børsene falt over 1 prosent fra start, men har hentet seg noe inn, etter at de har vært stengt i to dager.

I India er utviklingen på Sensex-indeksen flat, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,67 prosent, og Straits Times i Singapore synker 0,66 prosent.

Markedene i Hong Kong og Sør-Korea er stengt på grunn av offentlige høytidsdager onsdag.

Evergrande preger markedet

Mandag sprakk nyheten om at det var store problemer i Kinas boligbyggerkjempe, Evergrande, noe som har preget aksjemarkedet sterkt så langt denne uken . Harvard-professor Kenneth Rogoff mener at boligproblemene vil bremse kinesisk vekst.

«Sektoren er så stor at en signifikant oppbremsing også vil påvirke BNP-veksten signifikant, selv uten en finanskrise», skriver professoren på økonominettstedet Vox.

Evergrande-aksjen fikk svi i starten av uken og var samlet ned 10,6 prosent etter mandag og tirsdag. Onsdag handles ikke aksjen siden børsen i Hong Kong er stengt.

«Investorer vil se etter tegn om innblanding fra myndighetene for å hindre kollaps av Evergrande. Markedsuroen rundt selskapet har styrket seg ettersom investorene tolker myndighetenes stillhet som mangel på nødvendig støtte», skriver Singapore-banken DBS i et notat onsdag.