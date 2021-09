Oslo Børs åpner rett opp

Oslo Børs starter onsdagen i grønt.

Etter et par timers handel står hovedindeksen i 1.136,94, opp 1,47 prosent. Så langt i dag er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1,2 milliarder kroner.

Bevegelser

Teknologiselskapet Techstep avholder en ekstraordinær generalforsamling onsdag. Aksjen er opp 3,18 prosent til 4,87 kroner.

Ocean Sun foreslår to nye styremedlemmer og det nye styret vil bestå av fire medlemmer, i tillegg til styrelederen. I tillegg har Ingulstad Holding, et selskap kontrollert av Arnt Emil Ingulstad og eier 11 prosent av aksjene i Ocean Sun, har solgt 2,5 millioner aksjer 21. september. Holdingselskapet har inngått en 6 måneder lock-up-avtale med Fearnley Securities for de resterende 2,56 millioner aksjene, som tilsvarer 5,7 prosent av de utestående aksjene. 28. juni meldte Ocean Sun at Ingulstad hadde gått ut av selskapets styre, og at han ville fortsette som en rådgiver for selskapet. Energiaksjen faller 15,47 prosent til 16,06 kroner.

Industriselskapet Kongsberg Automotive har signert en girkassekontroll-kontrakt til 27,2 millioner euro. Det sender aksjen opp 5,43 prosent til 2,33 kroner.

Skadeskutte Atlantic Sapphire er ned nesten 70 prosent på børsen i år. Svein Taklo, som er direktør for utvikling- og infrastruktur og primærinnsider i Atlantic Sapphire, kjøpte tirsdag kveld enda flere aksjer. Lakseaksjen stiger 4,01 prosent til 37,70 kroner.

PoLight har på kort tid fått to kontrakter på til sammen 4 millioner kroner med den samme produsenten av medisinsk utstyr. Aksjen er opp nesten 30 prosent i år og den fortsetter opp 6,06 prosent til 115,2 kroner.

Teknologiaksjen Next Biometrics har hatt et vanvittig børsår og aksjen er opp 169 prosent så langt i år. Tirsdag hentet det en direktør fra konkurrenten og aksjen steg 0,7 prosent. I onsdagens åpning fortsetter den opp 1,57 prosent til 7,11 kroner.

Etter å ha tidligere falt ut av aksjonærlistene i juni, er den erfarne aksjeplukkeren Ketil Skorstad tilbake på eiersiden i Grieg Seafood. Sjømataksjen stiger 2,68 prosent til 82,35 kroner.

Tungvekterne Equinor stiger 1,89 prosent, Yara 0,30 prosent, Hydro 3,95 og REC Silicon 2,08 prosent.

Olje

Oljeprisen stiger onsdag morgen og brent-oljen er opp 1,02 prosent til 75,30 dollar. WTI-oljen er opp 0,75 prosent til 71,50 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 73,72 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Oppgangen kommer etter tirsdagens tall fra American Petroleum Institute (API), som viste et lagertrekk på 6,1 millioner fat for amerikanske råoljelagre i forrige uke. Konsensus pekte mot at lagrene skulle falle 2,4 millioner fat.

«Økte bekymringer for USA-produksjonen ser ut til å overskygge andre faktorer...som usikkerheten rundt utfallet av Federal Reserve-møtet og frykt for at Evergrande-saken kan utløse en bredere krise, sier ActivTrades-analytiker Ricardo Evangelista til Reuters.