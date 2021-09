Positiv start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 14.795,17 poeng mens Dow Jones står i 34.123,83 poeng etter en oppgang på 0,6 prosent. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 4.372,94 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,32 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 7,4 prosent til 22,57.

Fed

Klokken 20.00 norsk tid legger den amerikanske sentralbanken frem sin rentebeslutning. DNB Markets skriver i en oppdatering at verdipapirkjøpene vil trappes ned før renten kan heves og det er ventet at Fed vil benytte dagens møte til å annonsere at dette vil begynne senere i år.

«Vi tror det vil komme signaler om at prosessen vil begynne i november og at nedtrappingen vil foregå over åtte måneder. Nøkkelpunktene i rapporten blir Feds vurdering av arbeidsmarkedet, nedsiderisiko knyttet til deltaviruset og dot-chartet som viser komitemedlemmenes forventning om renten fremover i tid», skriver DNB Markets.