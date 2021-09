Krakk etter resultatvarsel

- - - - - - -

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,9 prosent før den sluttet på 1.141,51 poeng. Det ble omsatt aksjer for 5,1 milliarder kroner.

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 75,76 dollar, opp 1,5 prosent. Equinor gikk opp 3,4 prosent og sluttet på 207,80 kroner mens Aker BP klatret 4,4 prosent til 253,70 kroner.

Asetek har opplevd redusert salg på grunn av Kina-nedstengninger samtidig som økte kostnader innen shipping- og komponenter gir en engangseffekt på 2,5 millioner dollar. Ledelsen forventer et driftsresultat i størrelsesorden null til to millioner dollar i 2021, mot tidligere forventninger på 8-10 millioner dollar. Aksjen falt 45,5 prosent til 32 kroner.

SpareBank 1 Markets gjenopptar dekning av sjømat med en kjøpsanbefaling på sektoren. Analytiker Knut-Ivar Bakken trekker ifølge TDN Direkt frem Lerøy Seafood som favoritten blant de større oppdrettsselskapene. Årsaken til det er en relativt lav verdsettelse og forventning om fortsatt operasjonelle forbedringer i Lerøy Sjøtroll. Aksjen gikk opp 5,0 prosent til 76,26 kroner.

Ingulstad Holding, et selskap kontrollert av Arnt Emil Ingulstad, har solgt 2,5 millioner aksjer i Ocean Sun. Samtidig har holdingselskapet inngått en 6 måneders lock-up-avtale for de resterende 2,56 millioner aksjene. 28. juni meldte Ocean Sun at Ingulstad hadde gått ut av selskapets styre, og at han ville fortsette som rådgiver for selskapet. Aksjen falt 10,5 prosent til 17 kroner.

Kongsberg Automotive Powertrain and Chassis (P&C) har vunnet en girkassekontroll-kontrakt på 27,2 millioner euro. Produksjonen starter i 2022. Kongsberg Automotive-aksjen la på seg 5,5 prosent før den sluttet på 2,33 kroner.

Aksjeplukkeren Ketil Skorstad er tilbake på eiersiden i Grieg Seafood. Ifølge ferske aksjonærlister har Skorstad, gjennom Tigerstaden Invest, sikret seg 200.000 aksjer, hvilket tilsvarer en investering på rundt 16 millioner kroner. Aksjen gikk opp 3,4 prosent til 82,95 kroner.

For en måned siden fikk poLight en kontrakt med en produsent av medisinsk utstyr verdt 2,3 millioner kroner. Tirsdag meldte poLight at den samme produsenten har plassert en ny kjøpsordre på 1,7 millioner kroner. Aksjen gikk opp 7,9 prosent til 117,60 kroner.