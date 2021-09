Rett opp etter oppkjøpsnytt

Oslo Børs åpnet opp torsdag morgen, og investorenes øynene var vendt mot Norges Banks rentebeslutning som kom klokken 10.

Beslutningen ble som ventet at styringsrenten ble økt til 0,25 prosent. Rentebanen ble også hevet noe høyere enn forrige pengepolitiske rapport.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.157,78 poeng, opp 1,42 prosent.

I grønt

Emballasje- og isolasjonsselskapet Bewi nærmer seg oppkjøp av selskap i Benelux-regionen.

«Selskapet har de seneste årene hatt netto salg i området 20 til 25 millioner euro, og selskapet har historisk demonstrert solide EBITDA-marginer», heter det i meldingen.

Aksjen stiger 11,6 prosent etter meldingen og har mer enn doblet seg hittil i år.

Gårsdagens desidert største taper var Asetek som raste ned 45,5 prosent. Selskapet har opplevd redusert salg på grunn av Kina-nedstengninger. Aksjen revansjerer seg imidlertid noe i dag og stiger hele 12,2 prosent.

Biotekselskapet Lytix Biopharma opplyser at det amerikanske patentkontoret har innvilget selskapet to patenter for dets produktkandidat LTX-315. Aksjen stiger 4,5 prosent.