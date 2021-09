Rett opp på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent og står i 14.959,73 poeng mens Dow Jones står i 34.501,77 poeng etter en oppgang på 0,7 prosent. S&P 500 stiger 0,5 prosent til 4.416,97 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,34 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 6,3 prosent til 19,56

Makro

351.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 18. september, en økning på 16.000 fra uken før. På forhånd var det ventet 320.000, ifølge Trading Economics.

Antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 2.845.000 pr. 11 september. Konsensus var 2.650.000.

Samtidig har det blitt kjent at Chicago Fed-indeksen viste en nedgang fra pluss 0,53 poeng i juli til pluss 0,29 poeng i august.

Fed

Onsdag gjorde Fed det klart at den amerikanske økonomien og børsene tåler en nedtrapping av verdipapirkjøpene. Sentralbanken varslet at de vil kunne trappe ned verdipapirkjøpene i løpet av kort tid og muligens avvikle verdipapirkjøpene helt innen midten av neste år.

«Av de to vilkårene for en slik nedtrapping, nemlig betydelig fremgang («substantial progress») mot full sysselsetting og inflasjonen, gjenstår kun sysselsettingen. Trolig vil makrostatistikken allerede ved neste rentemøte understøtte dette, slik at nedtrappingen settes i gang før årsskiftet», skriver DNB Markets i en oppdatering .

Elisabeth Holvik, sjeføkonom i SpareBank 1 Gruppen, mener signalene fra sentralbanken var litt mer forsiktige enn markedet hadde fryktet.

«Min tolking er at sentralbanken kjøper seg tid, ved å ta forbehold om at de må se mer «progress» før de vil begynne å redusere de månedlige støttekjøpene. Trolig vil de se en løsning der en får på plass et økt tak på maksimal statsgjeld i USA før de begynner å redusere de månedlige obligasjonskjøpene», skriver Holvik i en rapport.