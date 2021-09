Kahoot-rally på sprek børs

Førstnevnte har steget hver dag denne uken, og noterte seg for nye 4,8 prosent oppgang til 179,35 kroner torsdag. DNB Markets kom tirsdag med en oppmuntrende analyse, der aksjen ble oppgradert fra selg til hold.

Nel steg 4,4 prosent til 13,87 kroner til tross for at den britiske konkurrenten ITM Power har sendt ut et skremmeskudd om inntektene i hydrogensektoren. Finansdirektør Kjell Bjørnsen kunne på forrige ukes Pareto-konferanse dog fortelle om en «vegg av innkommende prosjekter».

Elkem markerte seg positivt med oppgang for tredje dag på rad, og steg nye 5,5 prosent til 37,52 kroner i kjølvannet av at SpareBank1 Markets oppgraderte til kjøp tidligere denne uken, i tillegg til å høyne kursmålet kraftig.

For øvrig steg Yara og Storebrand 2,7-2,8 prosent, mens SalMar, REC Silicon, DNB, Nordic Semiconductor, Mowi, Orkla, Hydro og Telenor endte opp 1-2 prosent.

Flere grønne vinnere

Øverst på vinnerlisten finner vi Havila Shipping på pluss 24,7 prosent, fulgt av emballasje- og isolasjonsselskapet Bewi som steg over 11 prosent på meldingen om at selskapet nærmer seg oppkjøp av selskap i Benelux-regionen. Sistnevnte har mer enn doblet seg hittil i år.

Asetek fulgte opp gårsdagens resultatvarsel og påfølgende krakk med å korrigere opp nesten 11 prosent til 35,50 kroner.

Grønne aksjer som Bergen Carbon Solutions og Hexagon Purus steg henholdsvis 10,5 prosent til 37,99 kroner og 7,9 prosent til 30 kroner, mens Teco 2030 endte opp 5,7 prosent etter å ha fått tildelt 5,4 millioner kroner gjennom Skattefunn-ordningen.

Kroatia har lansert et rabatt-skjema for solkraft-installasjoner (PV) på hustak, noe Arctic Securities mener er «veldig positivt» for Otovos investeringscase. Aksjen steg over 5 prosent.

Shipping-rakett i rødt

Blant få negative tungvektere finner vi shipping-raketten MPC Container Ships, som falt over 4 prosent til 22 kroner etter at Arne Blystad har sikret litt gevinst i container-rederiet.

Aksjen er likevel opp nesten 250 prosent så langt i 2021.

Ellers i shipping trakk Frontline ned 2,4 prosent til 69,62 kroner.

Øverst på taperlisten finner vi Awilco LNG på minus 6,5 prosent til 4,20 kroner, foran BW Ideol på minus 5,7 prosent til 28 kroner. Norsk Solar og John Fredriksens riggselskap Northern Ocean trakk ned nærmere 5 prosent.

Exact Therapautics falt nesten 4 prosent etter å ha tredoblet driftsunderskuddet i første halvår.