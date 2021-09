Oslo Børs åpner ned

Bewi nærmer seg oppkjøp i Benelux, og følger opp gårsdagens oppgang på over 12 prosent med å stige nye 4,3 prosent til 48,50 kroner.

KOA-fall på resultatvarsel

På den negative siden merker vi oss at Kongsberg Automotive faller 1,8 prosent til 2,37 kroner etter å ha senket 2021-guidingen som følge av halvlederkrisen.

Kahoot korrigerer ned over 3 prosent til 63,75 kroner etter torsdagens rally, mens Norsk Hydro og Nordic Semiconductor utmerker seg negativt med fall på henholdsvis 2 og 2,5 prosent.

Soloppgang på innsidekjøp

Høyt på vinnerlisten finner vi Otovo, som spretter opp nesten 6 prosent etter at innsidere har kjøpt aksjer . Akobo Minerals stiger også rundt 6 prosent etter godkjent lisenssøknad i Etiopia.

Apropos søknader har Questerre levert en til energimyndighetene i Quebec for testing av reservoar for potensiale for karbonlagring. Aksjen stiger over 4 prosent til 1,25 kroner.

Sammen med Kongsberg Automotive i toppen av taperlisten finner vi Golden Energy Offshore Services, som trekker ned 6,1 prosent til 77 øre.

Quantafuel faller 4,8 prosent til 25,82 kroner etter å ha sendt inn byggesøknad for sin første fabrikk i Storbritannia.

Høyeste oljepris på tre år

Oljeprisene holder fortet, og Brent-oljen stiger 0,1 prosent til 77,32 dollar pr. fat, etter at frontkontrakten torsdag stengte på sitt høyeste siden oktober 2018. Da Oslo Børs stengte torsdag, sto kontrakten i 76,76 dollar pr. fat. WTI-oljen stiger 0,1 prosent til 73,26 dollar pr. fat.

– Oljeprisene ser ut til å være i en énveiskjørt gate som går høyere...med en risikoappetitt som løper løpsk, sier senioranalytiker Edward Moya i Oanda til Reuters.

Kapasitetsutnyttelsen i raffineriene på den amerikanske østkysten har nå steget til 93 prosent, sitt høyeste siden mai 2019, viser tall fra USAs energimyndigheter (EIA). Dette er et tegn på at bensinetterspørselen styrker seg.

Samtidig har OPEC+ slitt med å øke produksjonen i kjølvannet av underinvesteringer og forsinkelser på vedlikehold i løpet av den verste globale helsekrisen på 100 år.

Equnior faller 0,7 prosent til 204,75 kroner, mens Aker BP stiger én prosent til 256,80 kroner.