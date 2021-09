Fredriksen-aksje til værs etter milliardkontrakter

Equnior stiger rundt lunsjtider 0,1 prosent til 206,50 kroner, mens Aker BP stiger 2,4 prosent til 260,40 kroner.

Tre på topp

Havila Shipping er dagens vinner så langt. Aksjen topper listen, med en oppgang på 21,0 prosent, etterfulgt av Seadrill, opp 15,3 prosent.

Seadrill skal ha vunnet lange kontrakter med Petrobras for to av sine boreskip.

Kontrakt løfter

Nel steg over 4,0 prosent i en «grønn bølge» torsdag, og følger fredag opp med å stige over 6,0 prosent til 14,60 kroner på at Nel Hydrogen Electrolyser har mottatt en kjøpsordre for en 5 MW alkalisk elektrolysør fra SGN.

PGS har fått en ExxonMobil-jobb offshore Surinam, og stiger 4,4 prosent til 4,39 kroner.

Bewi nærmer seg oppkjøp i Benelux, og følger opp gårsdagens oppgang på over 12 prosent med å stige nye 3,7 prosent til 48,20 kroner.

Resultatvarsel

På den negative siden faller Kongsberg Automotive 1,8 prosent til 2,37 kroner etter å ha senket 2021-guidingen som følge av halvlederkrisen.

Kahoot korrigerer ned 3,3 prosent til 63,70 kroner etter torsdagens rally, mens Norsk Hydro og Nordic Semiconductor utmerker seg negativt med fall på henholdsvis 1,9 og 3,4 prosent.

Quantafuel faller 4,8 prosent til 25,82 kroner etter å ha sendt inn byggesøknad for sin første fabrikk i Storbritannia.

Soloppgang

Høyt på vinnerlisten finner vi Otovo, som spretter opp nesten 6 prosent etter at innsidere har kjøpt aksjer . Akobo Minerals stiger også rundt 6 prosent etter godkjent lisenssøknad i Etiopia.

Samtidig har Questerre levert en søknad til energimyndighetene i Quebec for testing av reservoar for potensiale for karbonlagring. Aksjen stiger over 4 prosent til 1,25 kroner.

Sammen med Kongsberg Automotive i toppen av taperlisten finner vi Golden Energy Offshore Services, som trekker ned 6,1 prosent til 77 øre.