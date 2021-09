Rød start på New York-børsen – Nike straffes hardt

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,5 prosent og står i 14.972,67 poeng mens Dow Jones står i 34.703,88 poeng etter en nedgang på 0,2 prosent. S&P 500 faller 0,3 prosent til 4.436,22 poeng.

Nike troner høyt oppe på taperlisten etter å ha presentert sine kvartalstall. Kort tid etter at fredagens handel tok til faller aksjen 5,6 prosent.

Profilerte aksjer som Nikola og Tesla faller henholdsvis 0,7 prosent og 0,9 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,44 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 9,5 prosent til 20,39.

DNB Markets mener det er lite som tyder på at aksjeinvestorene ble skremt av Feds haukete holdning fra onsdagens møte.

«Det kan være at markedene har tolket Fed som et signal om at økonomien vil fortsette å bedre seg i tiden fremover», skriver DNB Markets i en rapport.

Tidligere denne uken var det tegn til panikk i finansmarkedene grunnet stor usikkerhet rundt gjeldsproblemene til Kinas største eiendomsselskap China Evergrande.

«Det er fremdeles stor usikkerhet rundt Evergrande, men mange tror de kinesiske myndighetene har kontroll på situasjonen», skriver Roger Berntsen i en oppdatering.