Oljeprisen steg - Oslo Børs falt

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,2 prosent til 1.155,00 fredag. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for knappe 4 milliarder kroner. For uken ble det en oppgang på 1,2 prosent.

Equnior-aksjen endte opp 0,1 prosent til 206,35 kroner etter at oljeprisen steg til det høyeste siden oktober 2018. Aker BP-aksjen endte opp 3,2 prosent til 262,50 kroner. DNO-aksjen steg 4,7 prosent til 9,28 kroner.

PGS meldte om en ExxonMobil-jobb offshore Surinam, og aksjen endte dagen med en oppgang på 6,7 prosent til 4,46 kroner.

Dagens vinnere

Seadrill-aksjen var i støtet etter at to av riggselskapets boreskip har vunnet lange kontrakter med Petrobras. Aksjen var på det meste opp over 52 prosent til 2,48 kroner før den endte dagen med en oppgang på 37,4 prosent til 2,24 kroner.

Seadrill fikk følge av flere oljeserviceselskaper og Borr Drilling-aksjen steg 8,1 prosent til 6,95 kroner og PGS endte opp 6,7 prosent til 4,46 kroner.

Nel-aksjen steg over 4,0 prosent i en «grønn bølge» torsdag . Fredag steg aksjen 3,6 prosent til 14,38 kroner etter at Nel Hydrogen Electrolyser har mottatt en ordre for en 5 MW alkalisk elektrolysør fra SGN.

Dagens Tapere

RomReal-aksjen, som steg i kjølvannet av nyheten om Kjetil Grønskags kjøp av 347.151 aksjer i forrige uke, ble dagens taper med et fall på 10,1 prosent til 1,70 kroner.

Quantafuel meldte fredag at det har sendt inn byggesøknad for sin første fabrikk i Storbritannia. Etter torsdagens oppgang på 15 prosent, som kom på forventinger om at fabrikken i Skive nå snart ville være opp og kjøre for fullt, falt aksjen 6,7 prosent til 25,30 kroner fredag.

DLTX-aksjen falt 9,7 prosent til 8,28 kroner. Etter en oppgang på over 60 prosent, fra 3,98 kroner den 21. juli til 10,38 kroner den 13. september, har aksjen i Blockchain-selskapet da falt over 20 prosent på knappe to uker. Selskapet meldte tidligere i uken om en rettet emisjon på 24 millioner kroner.

Kahoot-aksjen korrigerte ned 1,4 prosent til 65 kroner etter torsdagens rally, mens Norsk Hydro og Nordic Semiconductor utmerket seg negativt med fall på henholdsvis 1,4 og 3,8 prosent.

Oljeprisen steg

Oljeprisen steg og Brent var opp 0,6 prosent til 77,70 dollar pr. fat og det høyeste siden oktober 2018 da Oslo Børs tok helg. WTI-oljen var opp 0,6 prosent til 73,67 dollar pr. fat.

Da Oslo Børs stengte torsdag kostet et fat Brent-olje 76,76 dollar pr. fat.

– Oljeprisene ser ut til å være i en énveiskjørt gate som går høyere, med en risikoappetitt som løper løpsk, uttalte senioranalytiker Edward Moya i Oanda til Reuters.

Kapasitetsutnyttelsen i raffineriene på den amerikanske østkysten har nå steget til 93 prosent, sitt høyeste siden mai 2019, viser tall fra USAs energimyndigheter (EIA). Dette er et tegn på at bensinetterspørselen styrker seg.

Samtidig har OPEC+ slitt med å øke produksjonen i kjølvannet av underinvesteringer og forsinkelser på vedlikehold i løpet av den verste globale helsekrisen på 100 år.