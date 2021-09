Wall Street henter seg inn etter rød start

Etter fredagens røde børsåpning, har de amerikanske indeksene snudd sentimentet noe, og endte dagen relativt flatt.

Ved stengetid ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500 -indeksen steg 0,2 prosent.

-indeksen steg 0,2 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq Composite endte dagen flatt.

endte dagen flatt. Industritunge Dow Jones steg 0,1 prosent.

Nike ble straffet på børs etter å ha presentert kvartalstall, og falt 6 prosent fredag. Sko- og klesgiganten leverte svakere på inntjening enn ventet, grunnet nedstengninger og redusert kapasitet i dets fabrikker i Vietnam.

Moderna-aksjen så også en rød dag på børs, og falt 5,3 prosent. For Match Group, morsselskapet til dating-appen Tinder, pekte pilene derimot andre vei og styrket seg 4,2 prosent.

Den såkalte fryktindeksen Vix er ned 4,3 prosent for dagen, noe som indikerer dempede volatilitetsforventninger fremover. Den tiårige amerikanske statsobligasjonen er uendret.

Prisen for et fat Nordsjøolje er 78,07 dollar, mens et fat WTI-olje prises til 74,02 dollar.