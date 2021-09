Oslo Børs åpnet rett opp mandag, men oppgangen har avtatt noe utover dagen.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.158,90, opp 0,34 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 2,2 milliarder kroner.

Opptur

Solselskapet Aega børsmeldte kommende fortrinnsrettsemisjon i kombinasjon med presentasjonen av andre kvartal. Kometinvestorene Andreas Hofstad og Svend Egil Larsen garanterer minstetegningen på 12 millioner kroner.

Selskapet børsmeldte også i forbindelse med emisjonen at investorene blir tildelt fortrinnsretter i emisjonen avhengig av hvor mange gamle aksjer investorene eier før 30. september. Det kan være bakgrunnen for oppturen på 18,2 prosent på børs i dag.

Med rekordhøye gass- og LNG-priser, samt høye kull- og kraftpriser over store deler av verden, vil produkttanksektoren bidra til økt fleksibilitet, mener Clarksons som har oppgradert Klaveness Combination Carriers fra 56 til 68 kroner pr. aksje.

Det tilsier en oppside på 40 prosent fra dagens kurs. Aksjen stiger 2,9 prosent.

Kjendisinvestorer satser på solselskapet Ocean Sun . Andenæsgruppen har kjøpt seg opp som nest største aksjonær i det skadeskutte solcelleselskapet. På listene dukker også Arne Fredly opp. Det sender aksjen opp 6,7 prosent mandag.



Next Biometrics har fått en designtildeling for notebook fra et stort Asia-basert teknologiselskap, ifølge en melding mandag. Det sender aksjen opp 6,7 prosent.

Arctic Securities venter kursoppgang på nesten 50 prosent for Pexip. Aksjen stiger 3,4 prosent.

Observe Medicals digitale urinmåler Sippi skal installeres på et større italiensk sykehus. Det sender aksjen opp 5 prosent.