Blandet start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,5 prosent og står i 14.965,96 poeng mens Dow Jones står i 34.861,80 poeng etter en oppgang på 0,2 prosent. S&P 500 faller 0,2 prosent til 4.445,69 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,49 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 7,1 prosent til 19,01.

Ordreinngangen for varige goder i USA økte med 1,8 prosent på månedsbasis i august. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 0,7 prosent.

Torsdag denne uken er fristen for å løfte gjeldstaket i USA.

«Vedrørende gjeldstaket, har finansminister Janet Yellen uttalt at USA kan holde det gående (med å betjene sine kreditorer) et stykke ut i oktober. Hva gjelder den offentlige finansieringen, er det deadline på torsdag», skriver Handelsbanken i en rapport.

Dersom partene ikke kommer til enighet innen fristen, tror Handelsbankens påtroppende sjeføkonom, Marius Gonsholt Hov, vi kan få en delvis offentlig nedstengning på fredag. Samtidig understreker han at det er en mulighet at partene lander en midlertidig finansieringsløsning, samtidig som utfordringene med gjeldstaket sparkes videre nedover veien.

«Evergrande – tydeligvis ikke Kinas «Lehman-øyeblikk». Men nyboligbygging har i mange år vært en veldig stor del av den kinesiske økonomien, og skulle uroen rundt denne boligbyggeren spre seg til resten av sektoren vil dette bli en tung bør både for generell kinesisk økonomi og for myndighetene og bankene», skriver analysesjef Petter Slyngstadli i en oppdatering fra Norne Securities.