Blandet stemning på Wall Street

Pilene peker begge veier i USA etter mandagens børsdag.

Industriindeksen Dow Jones ble dagens vinner, og endte opp 0,21 prosent til 34.840,16 poeng.

ble dagens vinner, og endte opp 0,21 prosent til 34.840,16 poeng. Den brede S&P 500 -indeksen endte dagen ned 0,28 prosent til 4.443,18 poeng.

-indeksen endte dagen ned 0,28 prosent til 4.443,18 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq sank mest, og endte mandag ned 0,52 prosent til 14.969,97 poeng.

President Joe Bidens store infrastrukturprogram og programmer for sosiale reformer nærmer seg endelig avstemning i Representantenes hus og Senatet. Den totale prislappen er på nesten 5.000 milliarder dollar.

Samtidig må mer presserende problemer løses. Et flertall må stille seg bak et budsjett som sikrer fortsatt finansiering av statsapparatet. Skjer ikke det, kan deler av det måtte stenges ned.

Olje

Oljeprisen fikk seg en oppgang mandag, og fortsetter oppover etter en god forrige uke.

Brent-oljen er ved stengetid på Wall Street opp 1,81 prosent, og ett fat koster nå 79,42 dollar. Samtidig er WTI-oljen opp 1,97 prosent til 75,48 dollar per fat.

Med den siste tidens oppgang er Brent-oljen på sitt høyeste nivå siden oktober 2018.

Bevegelser

En av dagens vinnere på Wall Street ble banken Silvergate Capital , som er rettet mot kryptorelatert bankvirksomhet. Aksjen endte opp 6,59 prosent til en kurs på 110,57 dollar per aksje, etter at Morgan Stanley rykket ut med en kjøpsanbefaling på aksjen. Etter dagens opptur er aksjen opp over 650 prosent det siste året.

Flere energiaksjer gjorde det bra på børs, etter dagens oppgang i oljeprisen. Oljekjempen ExxonMobil endte dagen opp 2,95 prosent, til en kurs på 59,3 dollar. Samtidig steg Chevron med 2,33 prosent til 102,97 dollar.

Blant de norske aksjene på Wall Street endte Fredriksen-rederiet Golden Ocean Group ned 0,76 prosent til 10,48 dollar. Selskapet er notert både på New York-børsen og Oslo Børs, og nedturen kom til tross for en oppgang i Baltic Dry-indeksen.

Flere teknologiaksjer hadde også en tøff børsdag. Av dem var blant annet Apple, som endte dagen ned 1,05 prosent til en kurs på 145,37 dollar per aksje. Amazon endte også i rødt, og stengte ned 0,58 prosent.

Vegetarselskapet Beyond Meat fikk seg en opptur mandag, og endte opp 3,36 prosent til 113,38 dollar. Mandag har også en rekke eksperter kommet ut med ny forskning om vegetarburgere, som er en av Beyond Meats mest anerkjente produkter.

Kryptovaluta

På kryptomarkedet fortsetter nedturen som har vært den siste tiden.

Bitcoin, som er verdens største kryptovaluta, endte dagen ned 0,73 prosent, og én coin koster nå 42.882,9 dollar.

Av andre store kryptovalutaer er både ethereum og XRP ned, henholdsvis 2,77 og 1,24 prosent.