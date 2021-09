Ved lunsjtider tirsdag ligger Oslo Børs ned 0,28 prosent til 1.155,88 poeng.

Dagens bevegelser

Teknologiselskapet Elop stiger 10,0 prosent på børsen etter at selskapet på formiddagen meldte at det har fått en ordre for både den håndholdte enheten Elop Insight og robotenheten Insight Crawler av SealTech i USA. Det åpner opp for selskapet i det amerikanske markedet, ifølge adm. direktør Øivind Horpestad.

Flyselskapet Flyr stiger videre 4,5 prosent på tirsdag etter at selskapet meldte om et samarbeid med betalingstjenesten Vipps. I løpet av den siste uken har selskapet steget over 30 prosent.

DNB Markets har rykket ut med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 65 kroner på Klaveness Combination Carriers i kjølvannet av å ha fullført nybyggprogrammet. Aksjen ligger opp 10,9 prosent.

Ocean Sun stiger 7,0 prosent ved lunsjtider. Mandag ble det kjent at Andenæsgruppen har kjøpt seg opp som nest største aksjonær i et skadeskutt solcelleselskap.

Elliptic Labs ekspanderer det allerede etablerte samarbeidet med Xiaomi, verdens nest største produsent av smarttelefoner. Ved lunsj ligger aksjen opp 2,8 prosent.

Norsk Solar har etablert et nytt datterselskap i Sør-Afrika, og stiger 6,4 prosent. Etableringen skjer som en del av selskapets langsiktige vekststrategi sør for Sahara.

Børstungvekterne Kahoot og Nordic Semiconductor faller henholdsvis 5,7 og 4,9 prosent.

Oppgang for olje

Børslokomotivet Equinor ligger an som mest omsatt på børsen med en oppgang på 3,6 prosent, mens Aker BP stiger 2,2 prosent.

Okea stiger 6,0 prosent, også styrket av at selskapet er i siste runde med forhandlinger med det kinesiske verftet CIMC Raffles for levering av en FPSO til Vette-prosjektet i Nordsjøen.

DNO stiger 1,3 prosent etter å ha gjort et lite oljefunn nær Ekofisk-feltet i Nordsjøen.

Oppgangen for oljeselskapene blir styrket av en oppsving i oljeprisene, der brent ligger på det høyeste nivået siden oktober 2018. Brent-oljen omsettes for 80,22 dollar fatet, en oppgang på 1,1 prosent, mens WTI-oljen stiger 1,2 prosent til 76,27.

Økende etterspørsel etter drivstoff er blant faktorene som nå påvirker oljeprisen positivt. I tillegg er det fortsatt begrenset produksjon ved amerikanske raffinerier etter orkanen «Ida».

Opec+ har også fått problemer med øke produksjonen grunnet underinvesteringer og vedlikeholdsforsinkelser som følge av pandemien.