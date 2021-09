De toneangivende indeksene på Wall Street åpnet med en betydelig nedgang tirsdag ettermiddag, der teknologiaksjene på Nasdaq Composite falt med over to prosent.

Ved stengetid på Oslo Børs så indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen falt 1,7 prosent.

Industritunge Dow Jones falt 1,3 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite falt 2,2 prosent.

VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg over 25 prosent til over 23 poeng.

USAs handelsbalanse for varer var i august minus 87,6 milliarder dollar, mot minus 86,8 milliarder måneden før.

S&P Case-Shiller-indeksen viser at boligprisene i 20 storbyområder i USA steg med 19,9 prosent på årsbasis i juli.

Ford

Ford øker satsingen på elektriske biler og planlegger et nytt amerikansk monteringsanlegg og tre batterifabrikker. Ifølge CNBC vil Ford og den sørkoreanske partneren SK Innovation investere mer enn 11 milliarder dollar i prosjektet. Kort tid etter at handelen tok til på New York-børsen steg aksjen 3,9 prosent.

Rotasjon

Roger Berntsen i Nordnet registrerer at investorenes appetitt for sykliske aksjer har tatt seg kraftig opp de seneste dagene, mens vekstaksjene, med en rekke tech-aksjer i spissen, har blitt solgt unna.

«Som en følge av økte vekst- og inflasjonsimpulser i økonomien vil selskaper innenfor sektorene energi, materialer og finans mest sannsynlig øke sin inntjening både på kort og mellomlang sikt», skrev Berntsen i en oppdatering.

Kina

Mandag la den kinesiske sentralbanken ut en melding om at den vil sikre boligkjøpernes rettigheter.

«Det er nok viktig for at problemene til Evergrande ikke skal utvikle seg til sosial uro og protester. Det er imidlertid uklart i hvilken grad investorer i og långiver til selskapet kan forvente støtte. Så langt ser det ut til at markedene i USA og Europa ser på Evergrande mer som et asiatisk problem», skrev DNB Markets i en rapport.