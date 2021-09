Blodrød dag på amerikanske markeder

Etter om lag fire timers handel på amerikanske børser ser det ut til å bli en blodrød børsdag. Nasdaq er så langt dagens taper, og er ned 2,44 prosent i skrivende stund. Samtidig er Dow Jones og S&P 500 ned henholdsvis 1,52 og 1,87 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten var ved åpning på 3,6 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg over 25 prosent til over 23 poeng.



Tall for amerikansk handelsbalanse for august ble også offentliggjort tirsdag, som viste et økt handelsunderskudd.

Coronafrykt

Administrerende direktør i Mahoney Asset Management Ken Mahoney peker på frykt for nye nedstegninger som en viktig årsak til det kraftige fallet.

– Det virker som at mye motvind treffer samtidig. Diskusjoner om økte skatter, høy inflasjon og frykt for delta-varianten setter et negativt preg på markedet, som nå er på vei mot sin verste dag siden oktober 2020, skriver han til CNBC.

Av de store selskapene har spesielt teknologiselskaper blitt hardt rammet i løpet av dagen. selskaper som Apple, Amazon, Microsoft og Alphabet har alle falt mellom 2,9 og 4 prosent, på en særdeles svak Nasdaq-indeks.