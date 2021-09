Alt pekte ned på Wall Street

Dagens børsdag på Wall Street endte med bred og bratt nedgang.

Industriindeksen Dow Jones endte ned 1,63 prosent til 34.299,53 poeng.

endte ned 1,63 prosent til 34.299,53 poeng. Den brede S&P 500 -indeksen sank bratt med 2,04 prosent, og endte i 4.352,61 poeng.

-indeksen sank bratt med 2,04 prosent, og endte i 4.352,61 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq fikk juling på børs, og endte ned 2,83 prosent til 14.546,68 poeng.

USAs handelsbalanse for varer var i august minus 87,6 milliarder dollar, mot minus 86,8 milliarder måneden før.

Olje

På oljemarkedet pekte også pilene nedover tirsdag, etter det som har vært en bratt oppgang den siste tiden.

Ved børsslutt på Wall Street er brent-oljen ned 1,05 prosent, og ett fat koster nå 78,56 dollar. Samtidig er WTI-oljen ned 0,94 prosent til 74,74 dollar per fat.

Tirsdag morgen kom Danske Bank Markets ut med en sektoroppdatering, der de skrev at oljekrisen i 2020 var en katalysator for en positiv syklus for oljemarkedet og oljeselskapene. Videre skrives det at de ikke utelukker en oljepris på over 100 dollar i løpet av de to neste årene.

Bevegelser

I teknologisektoren var det bred nedgang, der alle FAANG-aksjene (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) endte ned. Facebook og Google fikk det aller tøffest, og endte ned henholdsvis 3,66 og 3,72 prosent.

Microsoft var enda et teknologiselskap som falt bratt tirsdag. Kursen endte ned 3,62 prosent, og aksjen står nå i 283,52 dollar. Dette skjer samme dag som selskapet annonserte at de dobler datasenterinvesteringen sin i Norge.

Til tross for blodrøde hovedindekser trosset flere oljeselskaper markedstrenden. Et av disse var Chevron , som endte opp 0,38 prosent til en kurs på 103,36 dollar. Dette kommer etter at tidligere fondsforvalter Jim Cramer anbefalte aksjen.

Av de norske selskapene på Wall Street endte Fredriksen-rederiet Golden Ocean Group , som både er notert i New York og på Oslo Børs, opp 1,62 prosent til 10,65 dollar. Dette kommer etter en kraftig oppgang i Baltic Dry-indeksen.

Kryptovaluta

På kryptomarkedet fortsatte siste tids nedgang.

Bitcoin, som er verdens største kryptovaluta, endte dagen ned 1,03 prosent, og én coin koster nå 41.814,7 dollar.

Av andre store kryptovalutaer endte både ethereum og XRP ned, henholdsvis med 2,13 og 1,78 prosent.