Oljeetterspørselen er ventet å stige mye de neste årene, ifølge data fra OPEC, som samtidig kommer med en advarsel om at verden må fortsette å investere i produksjon til tross for overgangen mot strengere utslippskrav.

Bevegelser

Akva Group selger 15 prosent av holdingselskapet til et av Israels største holdingselskaper Israel Corp. Selskapet meldte i en separat børsmelding om milliardkontrakt i USA. Aksjen stiger 9,8 prosent.



Akobo Minerals stiger hele 12,2 prosent. Det er ingen nyheter som bidrar til oppgangen. I går skrev Finansavisen at OL-gullvinner Karsten Warholm har gått inn i selskapet.

SpareBank 1-analytiker Vidar Lyngvær gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen og spår dobling etter at selskapet har ferdigstilt omfangsstudie av et prospekt der resultatene overgår tidligere forventninger.

Statt Torsk stiger 10,4 prosent. Det er ingen nyheter som bidrar til oppgangen.

Folketrygdfondet gikk i går tungt inn i Nel etter å ha solgt rubbel og bit i mars. Hydrogenaksjen stiger 1,9 prosent onsdag.

DNB Markets venter svake tredjekvartalstall for Sats og kutter estimatene.

«Enda ikke tilbake i form», lyder det i tittelen til DNB Markets. Aksjen faller 0,4 prosent.

5th Planet Games faller etter selskapet i går annonserte at det stenger ned sitt Berlin-studio med umiddelbar virking. Det medfører at all produktaktivitet i Berlin stanser. Aksjen er ned 2 prosent fra start.

Norse Atlantic tjente penger i første halvår selv uten fly i drift. Aksjen er opp 1 prosent.

August Baumann slutter i GNP Energy og de største eierne vil endre på styret. Aksjen faller 0,4 prosent.

Konsernsjef i BW Offshore Carl K. Arnet fortsetter å selge seg ned i selskapet – for å øke i BW Energy. Førstnevnte faller 1,9 prosent og sistnevnte er opp 2,2 prosent.

Avance Gas har inngått tre TC-kontrakter for en periode på to år til en snittrate på om lag 30.000 dollar pr dag netto. Aksjen stiger 0,1 prosent.

PGS og TGS har fullført enorm datainnsamling i Canada. PGS faller 2,7 prosent og TGS er ned 1,3 prosent.