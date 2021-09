Positiv start på New York-børsen etter tirsdagens kalddusj

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i 14.622,79 poeng mens Dow Jones står i 34.399,92 poeng etter en oppgang på 0,3 prosent. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 4.369,27 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,52 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,0 prosent til 22,78.

«Nervøsiteten har grepet markedene. Kombinasjonen av børsnedgang og renteoppgang i går gir inntrykk av at markedsaktørene, etter en overraskende godlynt reaksjon på onsdagens Fed-beskjed, i stigende grad erkjenner at det kan bli ruglete når den amerikanske pengepolitikken snart skal strammes inn», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets understreker at det pågående dramaet omkring det amerikanske gjeldstaket også bidrar til å tynge stemningen. Samtidig minner hun om at erfaring fra mange tilsvarende episoder i foregående år har vist oss at politikerne finner frem til en løsning i tolvte time

«Såfremt de lange rentene i USA skulle stige videre vil investorene mest sannsynlig fortsette å vekte seg opp i sykliske selskaper, det vil si selskaper innenfor sektorene energi, finans og materialer, på bekostning av vekstselskapene», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.