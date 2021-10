Wall Street avslutter tredje kvartal med et fall

Nasdaq Composite endte med et fall på 0,43 prosent til 14,689.62.

Dow Jones falt med 1,59 prosent til 33,843.33.

Referanseindeksen S&P 500 falt med 1,19 prosent i dag til 4,307.44, og er ned 4,8 prosent i september. Indeksen har hatt sitt verste månedlige tap siden mars 2020. Indeksen har til tross for fallet den seneste måneden oppnådd en gevinst dette kvartalet, men det er den minste kvartalsvise gevinsten siden pandemien bedøvet økonomien og finansmarkedene.

September er beryktet for å være en av de svakere børsmånedene historisk sett, og 2021 viste seg å ikke være noe unntak. Alle de toneangivende indeksene har falt den siste måneden. Nasdaq og Dow Jones falt med henholdsvis 4,1 og 5,6 prosent.

Oljeprisen endte med en marginal nedgang på 0,06 prosent, mens gull steg med 1,97 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,54 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,53 prosent til 22,44.

Opptur for krypto

Den siste dagen i den «røde» septembermåneden viste seg å være preget av grønne tall blant kryptovalutaene. Bitcoin startet dagen med et hopp, men stabiliserte seg utover dagen og endte med en økning på 5,10 prosent. Litecoin og Ethereum klatret enda høyere, og steg med henholdsvis 5,16 og 5,13 prosent.

Ifølge det amerikanske forskingsselskapet Fundstrat, kan både Bitcoin og Ethereum stige til nye rekordpriser før 2021 er omme. En av katalysatorene de peker på som kan sende valutaene til værs, er hvis Securities and Exchange kommisjonen i USA, som er ansvarlige for handel med verdipapirer, godkjenner et børsnotert Bitcoin fond.