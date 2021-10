Det var langt fra noen god start på dagen på Oslo Børs fredag, men børsfallet har avtatt utover dagen, og i 13.30-tiden er det snudd til oppgang i Oslo. Hovedindeksen er opp 0,11 prosent til 1.164,59 poeng. På det laveste var den nede i 1.143,03 i morgentimene, ned nesten 2 prosent.

Børsfallet i morgentimene kom etter fall i Asia i morgentimene og i USA torsdag kveld.

Oljeprisene faller derimot fortsatt. Brent-oljen er ned 0,2 prosent til 78,16 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,5 prosent til 74,73 dollar pr. fat. Ved børsslutt onsdag kostet Brent-oljen 78,73 dollar. Equinor er opp 0,3 prosent til 223,30 kroner, mens Aker BP er opp 1,6 prosent til 289,80 kroner.

SpareBank 1 Markets-analytiker estimerer at Equinor i tredje kvartal kan tjene nesten like mye som i hele 2019 . SEB-analytiker ser på sin side at Aker BP kan stige enda mer, og holder Kjell Inge Røkkes pengemaskin som en av sine favoritter.

Equinor må imidlertid se at eierandelene i Scatec blir betydelig mindre verdt fredag. Oljegiganten er største aksjonær i solselskapet, som fredag stuper mer enn 12 prosent etter resultatvarselet i morgentimene.

Scatec skylder på «kostnadsinflasjon og leverandørforstyrrelser» for resultatvarselet – problemer man i økende grad ser verden rundt.

Røkkes Aker stiger også, i likhet med Aker BP, men med vesentlig mer. Selskapet er tatt inn i Paretos månedsportefølje for oktober , og Pareto-analytiker Tom Kristiansen har oppgradert aksjen kraftig.

Inn i Pareto-porteføljen er også Gjensidige, Frontline, SpareBank 1 SMN og Panoro tatt – med variert respons på Oslo Børs.

Samtidig har Pareto dumpet Røkkes Aker Clean Hydrogen, Hafnia, Kitron, SpareBank 1 Sørøst-Norge og DNO. Også her er kurseffekten variert.

Kahoot utmerket seg med kraftig kursoppgang torsdag, men korrigerer ned igjen fredag, til tross for en ny, positiv analyse fra JPMorgan.

For seismikkselskapet PGS peker også pilene nedover igjen, etter torsdagens oppgang på 12 prosent. Fredag stuper aksjen over 20 prosent, etter at DNB-analytiker Jon Masdal har gjort et større kutt i kursmålet og nedgradert til salg.

Elop faller også mer enn 20 prosent etter emisjonen som ble kunngjort etter børsslutt torsdag . Fredag morgen meldte selskapet at det lyktes med å hente inn maksimalt beløp, om enn til en lavere kurs enn torsdagens sluttkurs på 5,24 kroner. Tegningskursen ble satt så lavt som på 4,00 kroner, som aksjen nå også handles rundt.