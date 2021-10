Aksjene stiger på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent og står i 14.503,60 poeng mens Dow Jones står i 34.087,39 poeng etter en oppgang på 0,7 prosent. S&P 500 stiger 0,5 prosent til 4.328,16 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,49 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,9 prosent til 22,47.

Roger Berntsen skriver i en rapport fra Nordnet at høy inflasjon og usikkerhet rundt videre vekst i verdensøkonomien er det som bekymrer investorene for øyeblikket. Han utelukker ikke at volatiliteten i finansmarkedene vil vare ved også i oktober måned.

Etter mye frem og tilbake ble det torsdag klart at det foreløpig ikke blir noen nedstengning av offentlig sektor i USA.

«Det endte altså med en avtale i tolvte time, og statsapparatet er sikret finansiering til starten av desember. Men flere sentrale stridstemaer gjenstår, gjeldstaket er ikke besluttet hevet, man skal komme til enighet om budsjettet og president Biden ønsker også å samle støtte om sine tiltakspakker», skriver DNB Markets i en oppdatering fredag .