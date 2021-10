Det ble en positiv start på oktober for Oslo Børs, tross en elendig start på handelsdagen. Hovedindeksen var tidlig ned nesten 2 prosent fredag morgen, men endte opp 0,10 prosent til 1.164,43 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 6,8 milliarder kroner.

Oljeprisene tok seg også opp. Brent-oljen var ved børsslutt opp 0,1 prosent til 78,42 dollar fatet, mens WTI-oljen var lite endret på 75,08 dollar pr. fat. Ved børsslutt onsdag kostet Brent-oljen 78,73 dollar.

Equinor steg 1,6 prosent til 226,10 kroner, mens Aker BP endte opp 3,1 prosent til 293,80 kroner.

SpareBank 1 Markets-analytiker estimerer at Equinor i tredje kvartal kan tjene nesten like mye som i hele 2019 , og Bank of America har oppjustert sitt kursmål med 15 prosent . Hva gjelder Aker BP, ser SEB-analytiker at aksjen kan stige enda mer, og meglerhuset holder Kjell Inge Røkkes pengemaskin som en av sine favoritter.

Equinor måtte imidlertid se at eierandelen i Scatec ble betydelig mindre verdt fredag. Oljegiganten er største aksjonær i solselskapet, som fredag falt hele 10,4 prosent til 146,15 kroner. På det meste var aksjen nede i 137 kroner etter selskapets varsel i morgentimene om at årets vekstmål ikke vil bli nådd.

Scatec skylder på «kostnadsinflasjon og leverandørforstyrrelser» – problemer man i økende grad ser verden rundt . Med negative triggere ute av veien tror imidlertid analytikerne i Fearnley Securities at man bør ta en ekstra titt på aksjen.

Tungvektere opp og ned

Røkkes Aker steg solide 4,3 prosent til 722,00 kroner, etter å ha blitt tatt inn i Paretos månedsportefølje for oktober. Dessuten har Pareto-analytiker Tom Kristiansen oppgradert aksjen kraftig.

Kahoot utmerket seg med kraftig kursoppgang torsdag, men korrigerte ned fredag, med et fall på 4,2 prosent til 60,40 kroner, til tross for en ny, positiv analyse fra JPMorgan.