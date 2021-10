Hexagon Agility har sikret den tiende ordren fra en global logistikkunde til 8 millioner dollar. Hexagon Composites-aksjen synker 0,87 prosent til 29,62 kroner.

Scatec dundret ned 10,4 prosent på fredag etter at det ikke vil klare vekstmålene for året. Selskapet skylder på «kostnadsinflasjon og leverandørforstyrrelser» for resultatvarselet – problemer man i økende grad ser verden rundt. Aksjen tar igjen noe av det tapte i åpningshandelen og stiger 3,87 prosent til 151,95 kroner.

På fredag doblet Arne Fredly eksponeringen i Euronext Growth-noterte GNP Energy . Aksjene ble kjøpt til halv pris. Aksjen stiger 5,90 prosent til 30,5 kroner.

Det er også positiv stemning blant tungvekterne. Equinor stiger 1,33 prosent, Aker BP er opp 2,48 prosent, Yara stiger 1,07 prosent, mens Hydro løftes 0,98 prosent.

Oljeprisen stiger

Oljeprisen stiger etter nedgangen tidlig mandag morgen, etter meldinger om at Opec+ vil holde produksjonspolitikken uendret. Det har vært sterke indisier på at det ville komme en produksjonsøkning på dages møte.

Brent-oljen er opp 0,14 prosent til 79,28 dollar fatet. WTI-oljen stiger 0,33 prosent til 75,84 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 78,32 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Opec+-møtet finner sted mandag ettermiddag, og det har vært ventet at oljekartellet ville styrke tilbudssiden etter at produksjonen har vært på et lavere nivå under pandemien. Kilder sier nå til Reuters at det vil holde produksjonspolitikken uendret.

I juli ble de enige om å øke produksjonen med 400.000 fat hver dag hver måned frem til tidligst april 2022, for å fase ut de daværende kuttene på 5,8 millioner fat.

Det tidligste en eventuell produksjonsøkning kan begynne er i november, siden Opec+ bestemte produksjonsnivået ut oktober på det forrige møtet.