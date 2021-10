Brent-oljen er opp 1,3 prosent til 79,34 dollar fatet. WTI-oljen stiger 0,2 prosent til 75,86 dollar fatet. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 78,32 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

I grønt

Ensurge Micropower har signert en kundeavtale med en global leder i «hearables»-markedet. Selskapet er også i rute med å levere deres første MPP-baserte kundeprøver i fjerde kvartal 2021. Det sender aksjen opp 17,4 prosent.



Zaptec økte omsetningen med 150 prosent i 3. kvartal og ordreboken eser ut. Teknologiaksjen stiger 6,9 prosent.

«En solid tredjekvartalsoppdatering fra Zaptec, og selskapet fortsetter å slå våre estimater. Vi venter at fjerde kvartal blir enda bedre», skriver ABG Sunndal Collier i en kommentar.

En lakseoppdretter, et gjødselselskap, en sparebank og en lastebilprodusent er blant Gaute Eie, aksjesjef i ABG Sundal Collier, sine favoritter. Aksjesjefen venter dessuten lavere olje- og gasspriser.



– Jeg ville fokusert på selskaper med god inntektsvekst, sier Eie til Finansavisen.

Eidesvik Offshore stiger mest, og er opp over 20 prosent mandag. Det er ingen nyheter som bidrar til oppturen, men selskapet rapporterte om tre nye år med Aker BP i forrige uke.

Hydro vil utvide kapasiteten i Sunndal og legger 60 millioner kroner på bordet . Aksjen stiger 1,8 prosent. Selskapet håver inn penger på høye aluminiumpriser, og Barclays tror prisfesten fortsetter.

Fredag ble det kjent at Bewi har budt 3,1-3,6 milliarder kroner for Jackon Holding. Ifølge en børsmelding søndag fremkommer har Haas AS, et selskap eid av Akselsen-familien som eier 50 prosent av aksjene i Jackon, godtatt tilbudet med et ønske om oppgjør i form av Bewi-aksjer. Minimumsgraden i tilbudet er dermed oppfylt. Aksjen stiger 6,1 prosent.

Scatec dundret ned 10,4 prosent på fredag etter at det ikke vil klare vekstmålene for året. Selskapet skylder på «kostnadsinflasjon og leverandørforstyrrelser» for resultatvarselet – problemer man i økende grad ser verden rundt. Aksjen tar igjen noe av det tapte og stiger 2,2 prosent.

Nordea Markets har kuttet kursmålet kraftig, men ser fortsatt over 33 prosent oppside i aksjen.

På fredag doblet Arne Fredly eksponeringen i Euronext Growth-noterte GNP Energy . Aksjene ble kjøpt til halv pris. Aksjen stiger 5,5 prosent.

I rødt

Lifecare vurderer en rettet plassering av nye aksjer med bruttoproveny på 25-40 millioner kroner. Aksjen faller 5 prosent.

Stove-gruppen og Canica selger to fem år gamle bulkcarriere til Frode Teigens børsnoterte tørrlastrederi Belships for cirka 500 millioner kroner. Tørrbulk-aksjen står på stedet hvil.