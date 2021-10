Nye tall sender Tesla til værs

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,5 prosent og står i 14.491,86 poeng mens Dow Jones er tilnærmet uforandret. S&P 500 faller 0,2 prosent til 4.348,62 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,49 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 5,0 prosent til 22,21.

Tesla

Tesla-aksjen stiger 3,4 prosent etter at selskapet meldte at det har levert 241.300 biler i løpet av tredje kvartal. Ifølge CNBC er det snakk om den høyeste Tesla-leveransen noensinne i et kvartal og en økning på 73 prosent fra samme kvartal i fjor.

Makro

Denne uken presenteres den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten for september, noe Handelsbanken beskriver som ukens høydepunkt. Forrige rapport var en stor skuffelse ettersom sysselsettingen steg med kun 235.000 personer, og det var tydelig at smitteoppblomstringen hadde lagt en demper på sysselsettingsveksten.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov mener arbeidsmarkedsrapporten på fredag bør vise en bedring innen flere sektorer. Konsensus venter at sysselsettingen steg med 470.000 personer i september.

Evergrande

«Usikkerhet foran et mulig garasjesalg av børsnoterte eiendeler i kinesiske Evergrande tynger de asiatiske markedene i morgentimene i dag. Mens de kinesiske markedene holder stengt har handelen i Evergrande-aksjen på Hong Kong-børsen foreløpig blitt suspendert», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Bård Kittelsrud, leder for aksjehandel på internett i DNB Markets, registrerer at mange norske investorer har valgt å ta gevinst den siste tiden.