Tung ukestart på Wall Street

Det ble en tung start på uken på Wall Street og alle de toneangivende indeksene på Wall Street endte mandag i rødt.

Den brede S&P 500 falt 1,30 prosent til 4.300,46 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite slanket seg med 2,14 prosent til 14.255,48 poeng.

Industritunge Dow Jones endte dagen ned 0,94 prosent i 34.002,92 poeng.

Den amerikanske tiåringen var innom 1,5 prosent før den landet på 1,49 prosent ved stengetid. Siden september har denne 10-årige amerikanske statsobligasjonsrenten steget fra 1,31 prosent.

En rekke teknologiaksjer har falt i takt med oppgangen i den amerikanske tiåringen den siste tiden. Apple, Amazon og Facebook har falt mer enn 11, 14 og 15 prosent fra de siste toppene.

Facebook fikk juling på børs etter at plattformen fikk tekniske problemer og appen var nede i over tre timer. Aksjen endte ned 4,89 prosent mandag.

Tesla-aksjen åpnet opp 3,4 prosent, men stengte opp 0,81 prosent. Det skjedde etter at selskapet meldte om rekordleveranse for antall elbiler for tredje kvartal i helgen. Selskapet knuste analytikernes forventninger og leverte 241.300 biler mot ventet leveranse på 223.667 biler.

Historisk en tøff måned

Okotber har historisk vært en tøff måned i aksjemarkedet, spesielt etter et tøft september. Når S&P 500 faller i september, har S&P 500 kun steget 54 prosent av oktoberene etterpå. Oktober er en av de mer volatile månedene og I snitt faller S&P 500 med 0,4 prosent i oktober, i følge MarketWatch.