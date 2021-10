HYDRO

Oslo Børs startet dagen flatt, men har snudd ned.

Etter kort tids handel står hovedindeksen i 1.159,5, ned 0,70 prosent. Så langt i dag er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1,3 milliarder kroner.

Bevegelser

Harmonychain har satt i drift sin egenutviklede Scryptpool . Prosjektet er fortsatt i lukket alpha-stadium av produksjonen, men teknisk arkitektur er ferdigstilt og plattformen vil bli videreutviklet de kommende seks månedene. Krypto-aksjen stiger 31,64 prosent til 1,06 kroner.

Zaptec kom med en oppdatering mandag som viste økt omsetning med 150 prosent i 3. kvartal og at ordreboken eser ut. Aksjen steg 6,3 prosent på nyheten, men faller tilbake 2,23 prosent til 59,15 kroner i tirsdagens åpning.

Laderaksjen har vært en gedigen suksess for Erik Must og resten av aksjonærene. På ett år har aksjen steget over 400 prosent og analytikere tror himmelferden vil fortsette.

Bewi -aksjen steg mandag 1,9 prosent etter at det ble kjent at Akselsen-familien har godtatt Jackon-budet fra sent søndag kveld. Med oppkjøpet vil Bewi knuse omsetningsmålet. Aksjen stiger nye 2,24 prosent til 54,8 kroner, og er opp 97 prosent de siste tre månedene.