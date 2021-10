Ved lunsjtider på børsen ligger hovedindeksen ned 0,4 prosent til 1.163,01 poeng.

Dagens bevegelser

Børslokomotivet Equinor faller 1,8 prosent på børsen, etter at det meldte om en beslutning om å utsette søknader for havvind i Storbritannia til 2022. Aksjen har den siste tiden steget godt på oljeprisene, og på mandag lå aksjen om lag fire kroner unna all-time high intradag, som er på 234,60 kroner.

Teknologiselskapet Elop faller 1,9 prosent etter at selskapet meldte om en utvidet avtale for produksjonen av InsightCrawler og etablering av en logistikk- og supporthub i Kempten i Tyskland.

Oljeserviceselskapet Solstad Offshore ligger opp 0,5 prosent etter at selskapet meldte at det selger syv fartøyer til resirkulering.

Elektroimportøren faller 2,6 prosent etter at meglerhuset DNB Markets kuttet kursmålet på aksjer fra 100 til 95 kroner på grunn av lavere estimater for inntjeningen. Aksjen omsettes for 76,0 kroner ved lunsjtider.

Harmonychain har satt i drift sin egenutviklede Scryptpool. Prosjektet er fortsatt i lukket alpha-stadium av produksjonen, men teknisk arkitektur er ferdigstilt og plattformen vil bli videreutviklet de kommende seks månedene. Krypto-aksjen ligger ved lunsj opp 36,6 prosent på børsen.

Zaptec kom med en oppdatering mandag som viste økt omsetning med 150 prosent i 3. kvartal og at ordreboken eser ut. Aksjen ligger ned 4,6 prosent.

Bewi -aksjen steg mandag 1,9 prosent etter at det ble kjent at Akselsen-familien har godtatt Jackon-budet fra sent søndag kveld. Med oppkjøpet vil Bewi knuse omsetningsmålet. Aksjen åpnet med oppgang tirsdag, men snur ned til en nedgang på 1,5 prosent.

Børstungvekteren Yara og to andre selskaper har signert en intensjonsavtale for distribusjon og bunkring av grønn ammoniakk. Gjødsel-aksjen faller 1,5 prosent.

Solselskapet Norsk Solar har sikret seg det første anlegget i en portefølje med 12 prosjekter. Energiaksjen ligger opp 8,9 prosent.

Styreleder Walter Qvam og styremedlem Terje Mikaelsen gir seg i HydrogenPro. Ved lunsj ligger aksjen ned 2,4 prosent.

Bakkafros t økte slaktevolumet vesentlig i tredje kvartal fra foregående periode. Sjømataksjen er ned 1,2 prosent.

Oljeprisen

Ved lunsjpriser omsettes et fat nordsjøolje (brent spot) for 81,60 dollar, en oppgang på 0,44 prosent.

WTI-oljen omsettes for 77,84 dollar fatet, en oppgang på 0,31 prosent.

Prisene styrket seg mandag ettermiddag etter bekreftelsen fra OPEC+ om at landene er på enige om å holde oljeproduksjonspolitikken uendret.

Det vil si partene holder seg til juli-avtalen som stipulerer 400.000 fat pr. dag hver måned frem til minst april 2022 for å fase ut daværende produksjonskutt på 5,8 millioner fat pr. dag.

OPEC+ motsto dermed anmodninger fra USA og India om å øke produksjonen mer enn i juli-avtalen, og en kilde opplyste til Reuters i forkant av mandagens avstemning til bekymring for at en fjerde coronabølge kan stikke kjepper i hjulene for gjeninnhentingen i etterspørselen.

DNO faller 1,0 prosent. Okea stiger 5,8 prosent.