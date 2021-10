New York-børsen stiger etter mandagens kalddusj

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent og står i 14.318,55 poeng mens Dow Jones står i 34.118,27 poeng etter en oppgang på 0,3 prosent. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 4.317,87 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,50 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,7 prosent til 22,35.

Mandag falt Facebook-aksjen nesten 5 prosent, blant annet på grunn av driftsproblemer som vedvarte i flere timer. Samme dag sendte «60 Minutes» et intervju med en varsler som anklaget Facebook for å motarbeide demokratiet. Kort tid etter at tirsdagens handel tok til stiger aksjen 1,1 prosent.

Teknologisektoren fikk unngjelde på Wall Street mandag, mens mange olje- og energiaksjer steg videre etter at oljeprisen passerte 80 dollar pr. fat. Roger Berntsen i Nordnet mener utsiktene til høyere renter er den viktigste årsaken til den siste tids fall i teknologisektoren.

«Når rentene stiger så blir selskapenes fremtidige kontantstrømmer mindre verdt. Gitt at mange teknologiselskaper er ventet å få brorparten av sine inntekter langt frem i tid rammes disse ekstra hardt når rentene stiger», skriver Berntsen i en oppdatering .

USAs handelsbalanse i august var på minus 73,3 milliarder dollar, viser offisielle tall tirsdag. Ifølge Trading Economics var det ventet et underskudd på 70,5 milliarder dollar.

I juli var underskuddet på 70,3 milliarder dollar.