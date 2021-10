I Japan faller Nikkei 1,07 prosent, og indeksen har falt nesten 7 prosent de siste fem dagene. Topix er ned 0,27 prosent.

Hang Seng i Hongkong er ned 0,46 prosent. Kospi-indeksen er ned 0,85 prosent.

I India stiger Sensex 0,10 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,58 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,27 prosent.

Markedene i Kina er stengt store deler av uken å grunn av offentlige høytidsdager, men vil gjenåpne på fredag.

Høyner renten

Sentralbanken i New Zealand hever styringsrenten til 0,50 prosent. Ifølge Trading Economics var det på forhånd ventet at renten ville bli satt opp med 25 basispunkter til 0,50 prosent.

Sentralbanken endret styringsrenten senest 16. mars 2020, da den ble senket med 75 basispunkter til 0,25 prosent. Den siste økningen var i juli 2014.

Sentralbanken skriver at det er på sin plass å fortsette en reduksjon i de pengepolitiske lettelsene for å holde inflasjonen lav og støtte maksimal bærekraftig sysselsetting. Det forventes en fortsatt innstramming av pengepolitikken i fremtiden, men er avhengig av utsiktene for inflasjon og sysselsetting.