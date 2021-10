Onsdagens børsvinner stiger 43 prosent etter strategisk avtale

- - - - - - - -

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.156,25 poeng, ned 1,5 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 2,5 milliarder kroner.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 82,16 dollar, ned 0,5 prosent. Equinor faller 0,8 prosent til 228,50 kroner mens Aker BP faller 1,4 prosent til 304,40 kroner.

Kahoot fakturerte for 27,5 millioner dollar i tredje kvartal. Det er mer enn selskapet ventet, og er 137 prosent mer enn fjoråret. Oppgangen kan delvis forklares av organisk vekst, men kommer også som følge av Clever-oppkjøpet som ble aktivt fra september. Selskapet nådde for første gang mer enn én million betalende abonnenter. Aksjen faller 0,2 prosent til 63,65 kroner.

Plastgjenvinningsselskapet Pryme har inngått en strategisk samarbeidsavtale med Shell for selskapets pyrolyseolje laget av resirkulert plast. Anlegget til Pryme i Nederland er under bygging, og vil etter planen være i drift i 2022. Det forventes å konvertere 60.000 tonn plastavfall til pyrolyseolje årlig. Aksjen stiger 42,8 prosent til 31,01 kroner.

Seadrill skal være nær å sikre seg nok en kontrakt med Petrobras i Brasil. Ifølge Clarksons Platou Securities er det snakk om Seadrill-riggen West Jupiter som ligger an til oppdraget. Meglerhuset viser til data fra RigLogix. Seadrill stiger 22,5 prosent til 2,19 kroner.

I tredje kvartal fikk Stolt-Nielsen et driftsresultat på 79,4 millioner dollar i tredje kvartal, mot 73,8 millioner dollar på samme tid i fjor. Driftsinntektene endte på 580,9 millioner dollar, opp fra 474 millioner dollar for et år siden. Aksjen stiger 1,6 prosent til 125 kroner.

I september fraktet Norwegian nesten 978.000 passasjerer, noe som tilsvarer en vekst på over 200 prosent sammenlignet med fjoråret. Aksjen stiger 1,3 prosent til 9,72 kroner.

Oppdrettsaksjen Atlantic Sapphire har hatt en katastrofal kursutvikling i 2021, og er en av de mest shortede aksjene på Oslo Børs. Etter stengetid tirsdag meldte selskapet at det skal oppdatere markedet hver måned istedenfor kvartalsvis. Aksjen stiger 12,8 prosent til 41,9 kroner

Bewi kjøper 51 prosent av Volker Gruppe, som opererer to fasiliteter i Storbritannia og Skottland. I en melding fra selskapet fremgår det at Bewi har opsjon på resterende 49 prosent av selskapet. Aksjen faller 2,2 prosent til 53,40 kroner.