Rett ned på New York-børsen – fryktindeksen stiger

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,9 prosent og står i 14.298,64 poeng mens Dow Jones står i 34.090,95 poeng etter en nedgang på 0,7 prosent. S&P 500 faller 0,8 prosent til 4.311,83 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,52 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 7,7 prosent til 22,93.

– Det er en generell risk off i markedet og det har vært volatilt i flere dager. Jeg ser ingen grunn til at det skal være mer uro i dag, sier aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets til Finansavisen.

Antall sysselsatte i den private sektoren i USA steg med 568.000 personer i september, viser tall fra ADP Employer Services. Konsensus pekte mot 428.000. ADP-tallene regnes som en viktig indikator for den offisielle arbeidsmarkedsrapporten («non-farm payrolls») som publiseres fredag.

En ny resultatsesong står nå for tur, noe Roger Berntsen i Nordnet tror kommer til å prege markedene de neste ukene.

«Det ble bred oppgang på Wall Street tirsdag, da mange investorer benyttet anledningen til å vekte seg opp i selskaper som har falt mye de siste dagene. I tillegg fortsatte olje -og energi aksjene sin ville opptur etter ny oljeprisoppgang. Volatiliteten i markedet er for øvrig betydelig, et tegn på stor usikkerhet blant investorene», skriver Berntsen i en oppdatering.