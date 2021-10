– Lykkes de tror vi markedet vil verdsette Pryme høyere enn vårt kursmål i dag, sier Pareto-analytiker Tom Erik Kristiansen til Finansavisen.

Les om aksjene analytikerne ser på som røverkjøp her.

Helseselskapet Lifecare har fått bot av Oslo Børs for å ha holdt tilbake innsideinformasjon. Aksjen stiger likevel 8,6 prosent.



EAM Solar kom i morgentimene med oppdatering fra den pågående rettssaken i Italia. Selskapet melder at høyeste rettsinstans i Italia, The Supreme Court of Cassation, har annullert avgjørelsen som ble tatt i januar i år.

Etter det EAM forstår er dermed den opprinnelige avgjørelsen stående – EAM har blitt utsatt for kontraktssvindel i forbindelse med oppkjøpet av P31-solcellefarmen.

Aksjen stiger 21,8 prosent etter børsmeldingen.

Bergen Carbon Solutions fortsetter opp 6,4 prosent etter gårsdagens opptur på 15,7 prosent.

– Den aksjen kan gå mange hundre ganger dersom de lykkes, sier Fredrikstad-investor Hakon Sæter til Finansavisen.

Meltwater melder om sterkeste måned noensinne i premium-segmentet. I september vokste årlig gjentakende inntekter fra storkundesegmentet med 6,6 millioner dollar fra samme måned i fjor. Aksjen stiger 5,8 prosent fra start.



Pareto Securities gjentar sin kjøpsanbefaling av selskapet, med et kursmål på 71 kroner pr aksje. Det impliserer en oppside på nesten 90 prosent fra dagens kurs.

Utbyttekonge og jernmalmprodusent Rana Gruber kom med negativt resultatvarsel i går kveld. Selskapet venter negativ effekt på 38 millioner i tredje kvartal på nettoresultatet. Aksjen åpner rett ned.

Videokonferanseselskapet Pexip økte årlig gjentakende inntekter med 37 prosent i tredje kvartal. Aksjonærene liker det de ser og sender aksjen opp fra start.

EMGS har møtt på banktrøbbel i Mexico og vil gjøre en nedskrivning på 2 millioner dollar.

Norway Royal Salmon hadde et slaktevolum på 11.200 tonn sløyd vekt i tredje kvartal 2021, ifølge en melding fra selskapet.