Rett opp på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,0 prosent og står i 14.643,13 poeng mens Dow Jones står i 34.769,56 poeng etter en oppgang på 1,0 prosent. S&P 500 stiger 0,9 prosent til 4.403,21 poeng.

CNBC melder at amerikanske politikere vurderer å heve det mye omtalte «gjeldstaket».

Goldman Sachs har oppgradert den kinesiske Tesla-rivalen Nio fra nøytral til kjøp og har ifølge CNBC satt kursmålet til 56 dollar. Kort tid etter at handelen tok til torsdag stiger aksjen 5,0 prosent til 35,35 dollar.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,55 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,7 prosent til 20,22.

– Jeg er litt engstelig på kort sikt. Tapering vil komme, og det er det ikke alle som har priset inn, sier forvalter Jan Petter Sissener til Finansavisen.

Fredag slippes nye arbeidsmarkedstall i USA.

«Skulle morgendagens arbeidsmarkedstall komme inn om lag i tråd med konsensus denne uken, vil nok dette være tilstrekkelig for at Fed kan starte nedtrappingen neste måned», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

326.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 2. oktober, melder USAs arbeidsdepartement. Konsensus pekte mot 348.000 førstegangssøkere.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 2.714.000 pr. 25. september. På forhånd var det ventet 2.780.000.