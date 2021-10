Oslo Børs stiger fra start

En råvareanalytiker i ANZ mener denne effekten kan sette fart på oljeetterspørselen på den nordlige halvkule i vinter, og viser ifølge Reuters i et notat til at amerikanske destillatlagre (som inkluderer diesel og fyringsolje), er på sine laveste nivåer inn mot vintersesongen siden 2000.

På Oslo Børs stiger Equinor 3,2 prosent til 222,80 kroner, mens Aker BP legger på seg 2,2 prosent til 307,90 kroner.

Spetalen-favoritt til topps

Høyt på vinnerlisten finner vi Kongsberg Automotive, der komiker Atle Antonsen er en av aksjonærene , som trekker opp 4,7 prosent til 2,43 kroner etter en kontrakt med en ledende asiatisk bilprodusent på over 300 millioner kroner.

Horisont Energi – der Øystein Stray Spetalen er storeier – stiger nesten 9 prosent til 47,50 kroner etter en intensjonsavtale med Koole Terminals om et samarbeid for utvikling av et terminal- og lagringsanlegg i Rotterdam havn.

EMGS spretter opp 9,7 prosent til 1,69 kroner etter onsdagens melding om at selskapet venter multiklientinntekter på rundt 4 millioner dollar i tredje kvartal 2021.

Kalera til bunns på emisjon

Xplora topper taperlisten og faller over 18 prosent til 30 kroner etter fredagens oppdatering.

Kalera trekker ned 15,6 prosent til 24,45 kroner etter at selskapet torsdag kveld hentet 300 millioner kroner i en emisjon på kurs 25 kroner.

Aker Horizons står i minus 6,2 prosent på 28,32 kroner. DNB Markets mener ifølge TDN Direkt at aksjen handles på en for høy premie til nettoverdier (NAV), og kutter kursmålet fra 40 til 33 kroner.

Lerøy i rødt etter slaktetall

Blant de mest omsatte merker vi oss Lerøy Seafood, som trekker ned 3,3 prosent til 72,16 kroner etter en slakteoppdatering sendt ut etter børs torsdag. SalMar faller rundt prosenten etter sin oppdatering fredag morgen.

Golden Ocean utmerker seg negativt med et fall på 4,7 prosent til 88,75 kroner, mens Norsk Hydro faller drøye prosenten til 64,78 kroner.

Nordic Semiconductor, MPC Container Ships og Scatec faller 1-2 prosent, sistnevnte etter å ha varslet milliardavtale med Irak torsdag.