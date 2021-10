Hovedindeksen på Oslo Børs står ved lunsjtider i 1.166,66, etter en oppgang på 0,4 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 2,6 milliarder kroner.

I rødt

Xplora Technologies topper taperlisten og faller over 20 prosent etter fredagens oppdatering.

– Kunne like gjerne gått andre veien, sier gründer og konsernsjef Sten Kirkbak til Finansavisen.

Kalera trekker ned 14,8 prosent etter at selskapet torsdag kveld hentet 300 millioner kroner i en emisjon.

Blant de mest omsatte merker vi oss Lerøy Seafood , som trekker ned 1,5 prosent etter en slakteoppdatering sendt ut etter børs torsdag.

Scatec faller 1-2 prosent etter å ha varslet milliardavtale med Irak torsdag.

I grønt

Teknologiaksjen Cyviz høster stående ovasjoner fra analytiker i Carnegie Kristian Flørnes Støle. Han spår tosifret årlig vekst i årene fremover og setter kursmålet vesentlig høyere enn dagens kurs. Aksjen faller likevel 0,8 prosent.

Les resten av Dagens aksjetips her.

Eidesvik Offshore skal samarbeide med Wärtsilä om Apollo-prosjektet som skal ferdigstilles sent i 2023. Aksjen stiger 4,3 prosent.

Tallknuserne i DNB Markets tror fortsatt på kursfall i Nel. Ifølge Finanstilsynet har investorer shortet aksjer for milliardbeløp. DNB Markets opererer med en salgsanbefaling på aksjen og har et kursmål på 10 kroner.

Med en tredje rigg på plass går det mot «betydelig» kapasitetsvekst for gullboringen i Etiopia for Akobo Minerals. Aksjen stiger 3,4 prosent på nyheten.

Horisont Energi – der Øystein Stray Spetalen er storeier – stiger nesten 7,3 prosent etter en intensjonsavtale med Koole Terminals om et samarbeid for utvikling av et terminal- og lagringsanlegg i Rotterdam havn.

Barclays nedgraderer Aker BP etter 50 prosent oppgang hittil i år. Aksjen stiger likevel 2,1 prosent.

Høyt på vinnerlisten finner vi Kongsberg Automotive , der komiker Atle Antonsen er en av aksjonærene , som stiger 4,9 prosent etter en kontrakt med en ledende asiatisk bilprodusent på over 300 millioner kroner.

EMGS er opp 3,3 prosent etter onsdagens melding om at selskapet venter multiklientinntekter på rundt 4 millioner dollar i tredje kvartal 2021.

SalMar stiger 0,1 prosent etter positiv oppdatering fredag morgen.

Oljeprisen

Oljeprisene fortsetter oppgangen, og Brent-oljen stiger 0,2 prosent til over 82,59 dollar pr. fat. WTI-oljen er opp 0,2 prosent til 78,95 dollar pr. fat.

OPEC+-beslutningen om ikke å øke produksjonen mer enn avtalt i juli bidro til å løfte prisene tidligere denne uken, og i tillegg kommer effekten av at noen industrier erstatter gass med olje i sitt kraftforbruk.

På Oslo Børs stiger Equinor 3,2 prosent, mens Aker BP legger på seg 2,2 prosent.