Aksjene stiger på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 14.692,71 poeng mens Dow Jones står i 34.790,59 poeng etter en oppgang på 0,1 prosent. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 4.409,96 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,58 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,2 prosent til 18,92.

194.000 nye arbeidsplasser ble skapt utenfor landbrukssektoren i USA i september, viser nye tall fredag. Den månedlige amerikanske arbeidsmarkedsrapporten, kjent som «non-farm payrolls», omtales typisk som månedens viktigste nøkkeltall. Ifølge Trading Economics var konsensus en sysselsettingsvekst på 500.000, langt over hva fredagens tall viser.

Torsdagen handel på New York-børsen endte i pluss, takket være heving av det mye omtalte gjeldstaket.

«Politisk enighet om midlertidig heving av gjeldstaket bidro til aksjeløftet, dog den generelle optimismen svekket seg i sen handel da oljeprisen begynte å klatre igjen. Råvareprisene har holdt seg høye lenge og mange frykter dette vil føre til høyere inflasjon enn tidligere ventet», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.